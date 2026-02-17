Dacia: Νέα εμφάνιση και μοτέρ στα Sandero, Sandero Stepway και Jogger

Η Dacia, που έχει το Sandero best seller σε όλη την Ευρώπη, από το 2017, προχώρησε σε φρεσκάρισμα της εμφάνισής του, όπως και στο Jogger, εξοπλίζοντάς τα με περισσότερα χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας και με νέα μοτέρ.

Τα Sandero, Sandero Stepway και Jogger είναι τα πρώτα μοντέλα που υιοθετούν τη νέα LED φωτιστική ταυτότητα της μάρκας, με αντεστραμμένο «T» πάνω από τους προβολείς.

Η φωτιστική υπογραφή συνδέεται με τη νέα εμπρός μαύρη γρίλια, μέσω μίας λεπτής γραμμής με λευκά στίγματα σε μορφή pixels, ενώ άλλαξε και ο προφυλακτήρας.

Νέας σχεδίασης είναι και τα πίσω LED «pixel» φωτιστικά, ενώ υπάρχουν και νέα προστατευτικά από υλικό Starkle (20% ανακυκλωμένο πλαστικό), στους θόλους των φτερών, στα χαμηλά μέρη του αμαξώματος, και στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης.

Στην καμπίνα, υπάρχουν νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό, και η φωτιστική υπογραφή, από το αντεστραμμένο «T». Νέες και πιο ανθεκτικές είναι οι υφασμάτινες ταπετσαρίες στα καθίσματα, στο ταμπλό και στις πόρτες.

Τα νέα Sandero, Sandero Stepway και Jogger διατίθενται και με ένα νέο σύστημα πολυμέσων με κεντρική οθόνη 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση, καθώς και με επαγωγικό φορτιστή smartphone (ανάλογα την έκδοση), ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών διαθέτει interface νέας σχεδίασης.

Επίσης, διαθέτουν το YouClip, ένα απλό, έξυπνο σύστημα για τη στερέωση, την ασφαλή και πρακτική τοποθέτηση μιας μεγάλης γκάμας ειδικών αξεσουάρ, σε κύρια σημεία μέσα στην καμπίνα επιβατών.

Οσον αφορά στα μηχανικά μέρη, το Jogger εφοδιάζεται με το νέο full υβριδικό σύστημα κίνησης hybrid 155 που έχει και το Bigster, αντικαθιστώντας το hybrid 140.

Ο κινητήριο σύστημα συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.8lt – 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ακόμα για τη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση.

Το σύστημα έχει συνδυαστική απόδοση 155 ίππους και ροπή 170 Nm. Στην πόλη, το Jogger μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτροκίνητα για έως και 80% του χρόνου οδήγησης, ενώ ξεκινά ηλεκτρικά.

Επίσης, τα ανανεωμένα Sandero, Sandero Stepway και Jogger, προσφέρονται με κινητήριο σύστημα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου στην έκδοση Eco-G 120, που αποτελείται από έναν ισχυρό 3κύλινδρο turbo κινητήρα bi-fuel 1.2lt – 120 ίππων, αντί για 100hp, συνδυάζοντας και ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής σχέσεων και από το τιμόνι.

Με γεμάτα τα ρεζερβουάρ βενζίνης και υγραερίου η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.590 χλμ. για το Sandero και τα 1.480 χλμ. για τα Stepway και Jogger.

Εξάλλου, ο 3κύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1.0lt που διατίθεται στο Sandero, αποδίδει πλέον 100 ίππους – αντί για τους 90 της προηγούμενης γενιάς, και συνδυάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Καταλήγοντας, και τα τρία μοντέλα διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό πολλά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, όπως

Automated Emergency Braking – Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, και Driver Monitoring System – Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού με κάμερα.

Η προσθήκη του έξυπνου πλήκτρου «My safety» παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διαμόρφωση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Οι τιμές ξεκινούν από 15.950 ευρώ για το Sandero, από 17.350 ευρώ για το Sandero Stepway και από 24.200 ευρώ για το Jogger, ενώ καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.