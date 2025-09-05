Dacia: Νέα υβριδικά μοτέρ, εκδόσεις διπλού καυσίμου και νέο αυτόματο κιβώτιο στα Duster και Bigster

Ακρως ενδιαφέρουσες είναι οι προσθήκες που έκανε η Dacia στα μοντέλα Duster και Bigster, οι οποίες αφορούν τα κινητήρια συστήματα.

Πρωτιά για την κατηγορία είναι το νέο σύστημα κίνησης Hybrid–G 150 4x4, που συνδυάζει τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG).

Το σύστημα αποτελείται από έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.2lt, με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V που αποδίδει 140 ίππους (103 kW) και είναι τοποθετημένος στον μπροστινό άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 23 kW (31 ίππων) στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος είναι 154 ίπποι (113 kW), με ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα.

Μάλιστα, στη θέση «neutral» (συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος) ελαχιστοποιείται η τριβή, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε δικίνητη λειτουργία 2WD.

Μάλιστα, στην πόλη, με χαμηλές ταχύτητες, το Duster και το Bigster μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Τώρα, χρησιμοποιώντας το διπλό καύσιμο, με δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και υγραερίου LPG), εξασφαλίζει αυτονομία έως και 1.500 χλμ., μέχρι να ανεφοδιαστεί ξανά, ενώ η χαμηλή τιμή του LPG μειώνει το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20 γρ./χλμ.

Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 7,1 έως 7,2 λτ./100 χλμ. με LPG και 5,5 – 5,6 λίτρα/100 χλμ. με βενζίνη, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 116 – 118 γρ./χλμ. (LPG) και 124 – 126 γρ./χλμ. (βενζίνη).

Έξι λειτουργίες οδήγησης ανάλογα τις συνθήκες:

Auto : αυτόματη εναλλαγή από 4×2 σε 4×4 και αντίστροφα.

: αυτόματη εναλλαγή από 4×2 σε 4×4 και αντίστροφα. Eco : εκκίνηση σε ηλεκτρική λειτουργία, με ενεργοποίηση 4×4 αν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης.

: εκκίνηση σε ηλεκτρική λειτουργία, με ενεργοποίηση 4×4 αν ανιχνευτεί απώλεια πρόσφυσης. Snow : μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρά οδοστρώματα.

: μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρά οδοστρώματα. Mud/Sand : μόνιμη τετρακίνηση για χαλαρά εδάφη.

: μόνιμη τετρακίνηση για χαλαρά εδάφη. Lock : για εκτός δρόμου οδήγηση σε δύσβατες διαδρομές με χαμηλή ταχύτητα.

: για εκτός δρόμου οδήγηση σε δύσβατες διαδρομές με χαμηλή ταχύτητα. Hill Descent Control: ελεγχόμενη ταχύτητα και σταθερότητας σε κατηφορικές διαδρομές (4 – 30 χλμ./ώρα).

Νέα γκάμα κινητήρων για το Duster

Το SUV μοντέλο θα προσφέρεται επίσης σε εκδόσεις Hybrid 155 (αντικαθιστά το Hybrid 140), Mild Hybrid 140 (αντικαθιστά το Mild Hybrid 130_ και Eco-G 120 (αντικαθιστά το Eco-G 100).

Το Duster Hybrid 155 συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (50 ίππων + υψηλής τάσης μίζας/γεννήτριας), μπαταρία 1,4 kWh (230V) και αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο και προσφέρει έως και 80% κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, με εκκίνηση πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται στα 4,6 λίτρα/100 χλμ. (-8% έναντι Hybrid 140), ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 105 γρ./χλμ. (-7 γρ.).

Το Duster Mild Hybrid 140 συνδυάζει 3κύλινδρο 1.2lt κινητήρα βενζίνης και σύστημα 48V mild hybrid με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η υποβοήθηση κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση μειώνει την κατανάλωση στα 5,4 λίτρα/100 χλμ. και τις εκπομπές σε 122 γρ./χλμ.

Το δε Duster Eco-G 120 διπλού καυσίμου, απέκτησε 20 ίππους παραπάνω, χαρίζει αυτονομία έως 1.380 χλμ. και προσφέρει 10% χαμηλότερες εκπομπές CO2, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης.