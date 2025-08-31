Δακτύλιος στην Αθήνα από τις 14 Οκτωβρίου, όμως, αλήθεια, τον χρειαζόμαστε;

Θα αργήσουμε, και πάλι, φέτος, μέχρι να εφαρμοστεί ξανά το μέτρο του Δακτυλίου της Αθήνας, που θέτει περιορισμούς μετακινήσεων ανάλογα τους εκπεμπόμενους ρύπους των οχημάτων.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 θα έχουμε και πάλι Δακτύλιο, που θα ισχύσει έως τις 18 Ιουλίου 2026, κατά συνέπεια ενάμιση μήνα ακόμα, κατά τον οποίο όλα τα οχήματα, ανεξάρτητα από μονά – ζυγά και ανεξαρτήτως ρύπων, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ομως, μετά από 43 ολόκληρα χρόνια που εφαρμόζεται το μέτρο του Δακτυλίου (είχε ξεκινήσει ως πρόσκαιρο και έγινε μόνιμο), με τα σημερινά δεδομένα, τα σύγχρονα οχήματα που πωλούνται και τους ελλιπείς ελέγχους της Αστυνομίας (αλήθεια, ποιους ελέγχους να πρωτοπρολάβει να κάνει) και τις εκατοντάδες άδειες ελευθέρας κυκλοφορίας που δίνονται σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες, μήπως το μέτρο κρίνεται ως αναχρονιστικό; Μήπως δεν ωφελεί την αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας και την υπέρμετρη ρύπανσή του;

Θυμίζω ότι οι προϋποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας είναι μονά-ζυγά, ανάλογα το τελευταίο νούμερο της πινακίδας του ΙΧ αυτοκινήτου ή του ελαφρού φορτηγού με έως 2,2 τόνους μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος, και ανάλογα την ημερομηνία, για όλα τα παλαιά αυτοκίνητα.

Ελεύθερη κυκλοφορία, καθημερινά, δικαιούνται τα ηλεκτρικά που δεν εκπέμπουν ρύπους, τα plug-in υβριδικά που έχουν πολύ χαμηλούς ρύπους (τα περισσότερα κάτω από 50 γρ./χλμ. CO2), τα διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου (αυξάνεται η παρουσία τους) και βενζίνης / φυσικού αερίου (δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα προς πώληση καινούργια).

Επίσης, ελεύθερα κυκλοφορούν, καθημερινά, αυτοκίνητα με προδιαγραφές ρύπων Euro6, που εκπέμπουν κάτω από 120 γρ./χλμ. CO2 και έχουν βγάλει πινακίδες για πρώτη φορά σε χώρα της ΕΕ, έως τις 31/12/2020.

Κι ακόμα, ελεύθερη κυκλοφορία έχουν αυτοκίνητα Euro6, που έχουν ταξινομηθεί σε χώρα της ΕΕ από την 01/12/2021 και έπειτα, αρκεί να εκπέμπουν ρύπους κάτω από 145 γρ./χλμ.

Κι έχουμε τώρα να πούμε πολλά.

Πρώτον, η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ελλάδα έχουν εκπομπές κάτω από 145 γρ./χλμ., σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

Δεύτερον, μόνο τον Ιούλιο, που πωλήθηκαν συνολικά 13.606 νέα ΙΧ και ταξί, τα 9.476 πωλήθηκαν στην Αττική!

Τρίτον, το 5,31% των συνολικών πωλήσεων από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, σε όλη την Ελλάδα, είναι αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν ρυπαίνουν, ενώ το 6,52% των πωλήσεων είναι plug-in hybrid, που κι αυτά ρυπαίνουν ελάχιστα και κυκλοφορούν ελεύθερα. Αρα, έχουμε το 11,83% των πωλήσεων να έχουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, με το 70% εξ αυτών να κυκλοφορούν στην Αττική.

Τέταρτον, από το 2021 έως τώρα, έχουν πουληθεί 477.753 νέα ΙΧ και ταξί, και όπως προανέφερα, η συντριπτική πλειονότητα πληροί τα όρια έως τα 145 γρ./χλμ.

Πέμπτον, ενώ υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία, τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως που έχουν ηλικία πάνω από 20 χρόνια, κυκλοφορούν ελεύθερα και όσοι έχουμε βρεθεί πίσω ή πλάι από την εξάτμισή τους (ανάλογα που την έχουν), αντιλαμβανόμαστε πλήρως το πόσο ρυπογόνα είναι.

Εκτον, έχουμε πολλά Δημόσια ΚΤΕΟ που κάνουν τα “στραβά μάτια” και εκδίδουν πλασματικές Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων, ενώ και για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ακούγονται πολλά, λόγω του ανταγωνισμού με τον φόβο “μη χάσουν πελάτη αν τον κόψουν”, ενώ γενικότερα οι έλεγχοι είναι ελαστικοί.

Εβδομον, με τον νέο ΚΟΚ και την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ελέγχους αλκοτέστ, κράνους και ζώνης, που να προλάβει να κάνει ελέγχους και για τον Δακτύλιο και με την εν γένει παραβατικότητα σε υψηλά επίπεδα.

Ογδοον, μολονότι έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, εκδίδονται πολλές κάρτες ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων στον Δακτύλιο, που δίνονται σε φορείς, οργανισμούς, εταιρείες και σε “δημόσια πρόσωπα” όπως αποκαλούνται.

Πείτε μου, τώρα, μετά από τόσα οχήματα που μπορούν και κυκλοφορούν, πόσα άραγε απομένουν που δεν μπορούν να κυκλοφορούν καθημερινά;

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαθέτει όλα τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και τον ΣΕΑΑ, όπως και από την Αστυνομία για τις άδειες ελευθέρας κυκλοφορίας που δίνει, αλλά και για τους ελέγχους και τις παραβάσεις που σημειώνονται.

Τούτων δοθέντων, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση του μέτρου του Δακτυλίου ή η κατάργησή του και η εφαρμογή μέτρων που να είναι σύμφωνα με την πραγματικότητα που βιώνουμε.