Δείτε τα νέα μοντέλα που αξιολογήθηκαν με 5 αστέρια ασφάλειας – Εντυπωσιάζουν τα κινεζικά

Εντυπωσιακά ήταν τα πρόσφατα αποτελέσματα αξιολόγησης νέων μοντέλων, σε θέματα ασφάλειας, από τον έγκριτο, ανεξάρτητο, διεθνή οργανισμό EuroNCAP.

Όλα τα κινεζικά μοντέλα που αξιολογήθηκαν σε αυτές τις δοκιμές, απέσπασαν την ανώτατη διάκριση, δηλαδή τα 5 αστέρια, με πολύ καλές επιμέρους βαθμολογήσεις σε 4 κατηγορίες: προστασία ενηλίκων, προστασία παιδιών, προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί, δικυκλιστές) και συστημάτων ασφάλειας που εφοδιάζουν το όχημα.

Επίσης, δύο τουρκικής κατασκευής αυτοκίνητα πήραν 5 αστέρια.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένα ιαπωνικά και ένα κινεζικό αλλά με ευρωπαϊκή σημαία, αξιολογήθηκαν με 4 αστέρια.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Τα 5στερα

Firefly: Το κινεζικό ηλεκτρικό μοντέλο της θυγατρικής μάρκας της ΝΙΟ, ένα μικρό, 4 μέτρων, 5θυρο hatchback αυτοκίνητο, με λιτή καμπίνα και πλούσια τεχνολογία, πήρε 5 αστέρια και πολύ υψηλά ποσοστά.

Smart#5: Το αμιγώς ηλεκτρικό κινεζικής κατασκευής 5θυρο, μεγάλο SUV μοντέλο, με βαρύ αμάξωμα 2.200 κιλών, αξιολογήθηκε με 5 αστέρια.

IM IM6: Η IM είναι μια ακόμα κινεζική μάρκα, με συνιδρύτριες την SAIC Motor, το Alibaba Group και την ZJ Hi-Tech. Το μοντέλο της ΙΜ6 είναι ένα ηλεκτρικό, μεσαίο-μεγάλο SUV (4,9μ.), βάρους 2.310 κιλών, πανίσχυρο και σε τετρακίνητη έκδοση. Η ΙΜ δεν έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν γνωρίζουμε αν θα έρθει.

Togg T10F: Το ένα τουρκικής κατασκευής μοντέλο για το οποίο έγραψα πρόσφατα ότι ξεκινά πωλήσεις από τη Γερμανία. Ένα τετράθυρο saloon, οικογενειακό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό, σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με πολλή τεχνολογία.

Togg T10X: Με ίδια μηχανολογικά χαρακτηριστικά με το αδερφάκι του, σε SUV έκδοση 2.162 κιλών.

Lynk & Co 08: Ένα κινεζικό plug-in hybrid μοντέλο με ηλεκτρική αυτονομία 200 χλμ. και συνολική αυτονομία μαζί με τη βενζίνη πάνω από 1.000 χλμ. Πωλείται και στην Ελλάδα από την εταιρεία του ομίλου Geely.

Audi Q4 e–tron: Το γερμανικό 5θυρο, μικρό SUV, αμιγώς ηλεκτρικό, με βάρος 2.070 κιλά, είναι ήδη διαθέσιμο και με υψηλό εξοπλισμό.

AION V: Κι αυτό κινεζικό, της GAC που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, έως τώρα. 5θυρο μικρό οικογενειακό SUV.

Hyundai IONIQ 9: Το νέο μεγάλο, κορεατικό ηλεκτρικό με θέσεις για 6 ή 7 επιβάτες, με πισωκίνητη και τετρακίνητη έκδοση που θα έρθει και στην Ελλάδα.

Exlantix ES: Ένα μοντέλο της Chery, την κινεζικής μάρκας που ήρθε στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ηλεκτρικό sedan σχεδόν 5 μέτρων μήκους, που δεν έχει ανακοινωθεί αν θα έρθει και στη χώρα μας.

MINI Aceman: Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο του BMW Group, ένα 5θυρο hatchback που διατίθεται και στην Ελλάδα.

MINI Cooper C: Να και ένα θερμικό αυτοκίνητο, με κινητήρα βενζίνης, διαθέσιμο και στην Ελλάδα, σε 3θυρο αμάξωμα που απέσπασε κορυφαία διάκριση.

BYD Dolphin Surf: Αμιγώς ηλεκτρικό, είναι και στην Ελλάδα με δύο εκδόσεις μπαταρίας και αυτονομία έως 507 χλμ.

VW ID. Buzz: Αναβαθμισμένο, με νέους κινητήρες, πιο ισχυρό, τετρακίνητο και 7θέσιο, ένα εμβληματικό, ξεχωριστό μοντέλο.

Lynk & Co 02: Ένα φουτουριστικό κινεζικό ηλεκτρικό SUV με υψηλή αυτονομία, διαθέσιμο στην Ελλάδα.

ZEEKR 7X: Η πολυτελής, νέα μάρκα της Geely που έφερε μόλις το ηλεκτρικό SUV μοντέλο στην Ελλάδα και μάλιστα το συνοδεύει με 10 χρόνια εγγύηση.

Τα 4στερα

BMW Σειρά 1: Ένα γνώριμο αυτοκίνητο και στην ελληνική αγορά, με υβριδικές εκδόσεις και δυναμικό χαρακτήρα, πήρε 4 αστέρια ασφάλεια και δείτε πώς βαθμολογήθηκε.

Suzuki Vitara: Γνωστό και μη εξαιρετέο, ένα SUV με υψηλές πωλήσεις και πολλά χαρακτηριστικά, αλλά έμεινε κι αυτό στα 4 αστέρια.

Toyota Urban Cruiser: Αναμένουμε το αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της ιαπωνικής μάρκας σε προσθιοκίνητη και τετρακίνητη έκδοση, που κι αυτό δεν κατάφερε να πάρει 5 αστέρια.

Citroen C5 Aircross: Το 2ης γενιάς SUV μοντέλο, σε υβριδική, plug-in hybrid έκδοση και σε αμιγώς ηλεκτρική, με πολλούς χώρους και ποικιλία χαρακτηριστικών.

MG3: Η βρετανική μάρκα έχει αναβιώσει λόγω του κινεζικού ομίλου SAIC, που τα κατασκευάζει. Το MG3 με δυνατό, υβριδικό σύστημα Hybrid+

Εν αναμονή των επόμενων αξιολογήσεων.