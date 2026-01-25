Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το όριο ταχύτητας των 30 χλμ./ώρα

Ιδιαίτερη συζήτηση δημιούργησε η επιβολή ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα μέσα στις πόλεις, τόσο κατά τη διαβούλευση του νέου ΚΟΚ, όσο και μετά την ψήφισή του.

Κι είναι αλήθεια ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο ΚΟΚ προβλέπει το συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, ωστόσο αντίστοιχες πινακίδες με το όριο 30 δεν έχουν τοποθετηθεί, ώστε η Τροχαία να μπορεί να κάνει ελέγχους ορίων ταχύτητας, καθώς όπως έχουμε πληροφορηθεί δεν έχουν βεβαιωθεί, αυτή τη στιγμή, παραβάσεις του ορίου των 30 χλμ./ώρα, καθώς η Τροχαία θα πρέπει να επικαλεστεί ότι αναγράφεται το όριο και όχι ότι έχει θεσπιστεί νομοθετικά.

Οι δήμοι δεν είναι αρμόδιοι για να τοποθετούν πινακίδες με όρια ταχύτητας, ούτε να ελέγχουν και φυσικά ούτε να επιβάλλουν πρόστιμα.

Το επισημαίνω αυτό, διότι κυκλοφορούν απόψεις ότι «θεσπίστηκε για εισπρακτικούς λόγους των δήμων και ότι οι δήμοι θα αρχίσουν να βάζουν πινακίδες παντού για να εισπράττουν περισσότερα χρήματα».

Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα από τα πρόστιμα των τροχαίων παραβάσεων πηγαίνουν στα ταμεία των δήμων και όχι στα ταμεία των αστυνομικών όπως άκουσα κάποιον να λέει.

Τώρα, αν τοποθετηθούν οι πινακίδες και αρχίσουν οι έλεγχοι και έχουμε -που θα έχουμε- πολλές παραβάσεις, διότι ο Έλληνας ούτε το όριο των 50 χλμ./ώρα δεν τηρεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Ωστόσο, πέρα από τις παραβάσεις και τα πρόστιμα, ας σκεφτούμε λίγο και την οδική ασφάλεια.

Επισημαίνω το εξής: στη Φρανκφούρτη που ήμουν για δημοσιογραφική παρουσίαση προ λίγων ετών, με όριο 30 χλμ./ώρα κινήθηκα ασυναίσθητα με 35 χλμ./ώρα και έλαβα τα, ην παράβαση αργότερα στην Ελλάδα, να πληρώσω το πρόστιμο. Βέβαια, το πλήρωσε δικός μου άνθρωπος στη Γερμανία, διότι αν το πλήρωμα μέσω ταχυδρομείου, τότε, θα κόστιζε πολύ περισσότερο.

Καταλήγοντας, ο ΚΟΚ αναφέρει ότι το όριο ταχύτητα των 30 χλμ./ώρα είναι μόνο μέσα στις πόλεις, και μπορεί να εφαρμοστεί σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας που χωρίζονται με διαγραμμίσεις.

Το όριο των 50 χλμ./ώρα ισχύει για δρόμους διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από διαγραμμίσεις και σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, με διαχωριστική νησίδα στη μέση.

Όσον αφορά στις ποινές, ανάλογα το πόσο παραπάνω από τα 30 χλμ./ώρα ήταν η παράβαση έχουμε από 150 ευρώ και πάνω πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Οπότε, ας είμαστε προσεκτικοί, από τώρα.