Δεν θα επιδοτηθούν όσοι αγόρασαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2025

Τέλος έβαλε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην αγωνία όσων είχαν αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τις 6 Ιουνίου 2025, ότι θα μπορούσαν να επιδοτηθούν.

Οριστικά δεν θα επιδοτηθούν και δεν δικαιώνει ακόμα πιο πίσω, αναδρομικά, όσους αγόρασαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με το πρόσχημα ότι είχαν εξαντληθεί τα χρήματα και η πλατφόρμα δεν δεχόταν αιτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι όμως, όπως το Υπουργείο όρισε την 7η Ιουνίου ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των νέων αιτήσεων, ημέρα που ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο ότι το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» θα συνεχιστεί με επιπλέον χρήματα, έτσι θα μπορούσε να το κάνει από την 1η Απριλίου και να μην αφήνει κενό.

Και είναι αλήθεια ότι σε αυτό το διάστημα πουλήθηκαν αρκετές εκατοντάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών άφηνε να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα επιδότησης θα συνεχιστεί, κάτι που έγινε, τελικά, έστω και με λιγότερα χρήματα ανά επιδοτούμενο όχημα.

Το newsit έθεσε δημόσια αυτό το ερώτημα εδώ και καιρό και το Υπουργείο ενώ εξέδωσε ερωτήσεις και απαντήσεις που εξηγεί, μεταξύ άλλων, και αυτή την απόφαση, δεν παραδέχεται το λάθος και κυρίως δεν το διορθώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνέχεια, φαίνεται ότι δεν συμβαδίζει με τη συνέπεια.

Ερώτηση 1

Αγόρασα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025 προσβλέποντας στην επιδότηση από το πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατή η υποβολή της αίτησης λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Απάντηση

Ο Γ΄ κύκλος του Κινούμαι Ηλεκτρικά ξεκίνησε στις 7/6/2024 με προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, στις 20/2/2025 ο προϋπολογισμός ενισχύθηκε με 11 επιπλέον εκατ. ευρώ έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος των πολιτών και των επιχειρήσεων, ο προϋπολογισμός για τα αυτοκίνητα εξαντλήθηκε τον Μάρτιο 2025 και δεν ήταν δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων για αυτοκίνητα ενώ για τα ηλεκτρικά ποδήλατα η υποβολή αιτήσεων συνεχίστηκε γιατί υπήρχαν διαθέσιμα ποσά.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος είναι καθορισμένος ως ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς ρύπων, τους οποίους διενεργεί ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ο οποίος είναι φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Τα έσοδα από πλειστηριασμούς ρύπων διατίθεται σε περιβαλλοντικές δράσεις και τα αναλογούντα ποσοστά ανά δράση, όπως π.χ. η ηλεκτροκίνηση, καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα έσοδα πλειστηριασμών ρύπων για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 ανέρχονται σε 13 εκατ. ευρώ και ήδη έχουν διατεθεί για τη συνέχιση του προγράμματος και την υποβολή νέων αιτήσεων. Πλέον, ο συνολικός προϋπολογισμός του γ’ κύκλου ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ.

Διαχρονικά, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» δεν είναι δυνατόν να καλύψει το σύνολο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομούνται στη χώρα. Σημειώνουμε ότι εκτός από αυτοκίνητα επιδοτούνται και δίκυκλα, τρίκυκλα και ηλεκτρικά ποδήλατα για ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ερώτηση 2

Με την τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ στις 31 Ιουλίου 2025 ορίστηκε η 7η Ιουνίου 2025 ως η ημερομηνία έναρξης δαπανών αγοράς ή μίσθωσης. Εγώ που αγόρασα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση. Δεν είναι άδικο αυτό;

Απάντηση

Η επιδότηση στο πλαίσιο της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» σε κάθε περίοδο διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού.

Με την τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ (31/7/2025) η 7η Ιουνίου 2025 ορίστηκε ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπάνης.

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία 7/6/2025 αφορά ολόκληρη τη δαπάνη παραγγελίας και εξόφλησης του οχήματος. Αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε και σε προηγούμενους κύκλους (π.χ. στον γ’ κύκλο η περίοδος ξεκίνησε 7/6/2024 με επιλεξιμότητα από 1/5/2024).

Ερώτηση 3

Ο έμπορος στον οποίο πήγα να αγοράσω το αυτοκίνητο μου διασφάλισε ότι αυτό θα επιδοτηθεί από τη δράση. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να υποβάλω την αίτηση λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Απάντηση

Αν σας δόθηκε η διαβεβαίωση από τρίτους ότι η αγορά σας θα επιδοτηθεί, ενώ αυτό δεν ίσχυε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, τότε η πληροφόρηση που λάβατε δεν ήταν ακριβής.

Για να αποφύγετε τυχόν παραπληροφόρηση, συνιστάται πριν από κάθε ενέργεια να ενημερώνεστε αποκλειστικά από επίσημες πηγές, όπως η ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και τα επίσημα έγγραφα/ανακοινώσεις του Υπουργείου, όπου αναφέρονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η τρέχουσα διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού.

Ερώτηση 4

Παρατήρησα ότι η καταχωρημένη στο πληροφοριακό σύστημα αίτησή μου, την οποία δεν μπόρεσα να υποβάλω λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού έχει διαγραφεί, Γιατί έγινε αυτό;

Απάντηση

Οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν διαγράφηκαν από το πληροφοριακό σύστημα γιατί αφενός, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 657/17.02.2025 ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 30η/06/2025, αφετέρου με το ΦΕΚ Β’ 4199/31.07.2025 θεσπίζεται νέος μηχανισμός επιδοτήσεων, διαφορετικός από αυτόν που ίσχυε στον παρελθόν και το πληροφοριακό σύστημα έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να υπολογίζει τις νέες επιδοτήσεις επί της λιανικής τιμής προ φόρων αγοράς του οχήματος.

Ερώτηση 5

Πως μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν υπόλοιπα διαθέσιμα ώστε να αποφασίσω αν θα προβώ στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου;

Απάντηση

Με την είσοδο στην πλατφόρμα της δράσης και πατώντας «σύνδεση στην υπηρεσία» ο ενδιαφερόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει τα υπόλοιπα διαθέσιμα ποσά και να αποφασίσει αν πρέπει να αγοράσει ή όχι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ερώτηση 6

Υπάρχει στην προκήρυξη της δράσης διάταξη που να αναφέρει ότι η διάρκεια της δράσης μπορεί να συντμηθεί εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός;

Απάντηση

Το άρθρο 6 της προκήρυξης της δράσης αναφέρει ρητά «Η διάρκεια της Δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της». Διευκρινίζεται ότι η εξάντληση των πόρων αφορά το σύνολο των επιδοτήσεων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι για μια κατηγορία οχημάτων, π.χ. αυτοκίνητα, εξαντληθούν πριν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η υποβολή αιτήσεων για άλλες κατηγορίες οχημάτων, π.χ. ποδήλατα, συνεχίζεται κανονικά έως εξάντλησης των πόρων και γι’ αυτή τη κατηγορία ή την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.