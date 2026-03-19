Denza: Έρχεται στην Ευρώπη η επαναστατική φόρτιση σε χρόνο ρεκόρ

To μοντέλο Z9GT θα παρουσιάσει τα οφέλη του Flash Charging στην Ευρώπη τον Απρίλιο
Δημήτρης Μπαλής

Με μια φράση: «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3», η Denza, η premium μάρκα του ομίλου BYD, εγκαινιάζει με το εντυπωσιακό Z9GT, μια νέα εποχή στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μοντέλο θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στις 8 Απριλίου, προσφέροντας την τεχνολογία Flash Charging που με ισχύ έως 1.500 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 70% σε 5 λεπτά, από 10% έως 97% σε 9 λεπτά και από 20% έως 97% σε 12 λεπτά, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30° Κελσίου.

Ήδη, χιλιάδες σταθμοί Flash Charging έχουν εγκατασταθεί στην Κίνα και η BYD έχει δεσμευτεί για την παγκόσμια ανάπτυξη του δικτύου, η οποία θα περιλαμβάνει και την εγκατάσταση Flash Chargers στην Ευρώπη.

Η τεχνολογία Flash Charging βασίζεται στη νέα γενιά σταθμού φόρτισης της BYD, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά), καθώς και στη δεύτερη γενιά της Blade Battery της εταιρείας, με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Όσον αφορά στο Z9GT, είναι ένα shooting brake Grand Tourer σχεδιασμένο να προσεγγίσει τους Ευρωπαίους. Εφοδιάζεται με Blade Battery 122 kWh, που προσφέρει αυτονομία έως και 800 χλμ. στην έκδοση με πίσω κίνηση, και φέρει τρεις ηλεκτροκινητήρες με συνολική ισχύ πάνω από 960 ίππους, επιταχύνοντας στα 0-100 λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.

