Denza: Με ταχύτητα και δυναμισμό από Τζέιμς Μποντ

Ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πρόσωπο επέλεξε η Denza, η premium μάρκα του ομίλου BYD, για να αναδειχθεί περαιτέρω στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Denza ιδρύθηκε το 2010 ως συνεργασία μεταξύ της BYD και της Daimler και παρουσίασε το πρώτο της όχημα το 2014. Το 2026 εισέρχεται στην Ευρώπη, αρχικά με τρία μοντέλα, με το high–tech Z9GT να είναι το πρώτο από αυτά, χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε τα δύο που θα το πλαισιώσουν.

Η Denza θέλει να απευθυνθεί σε ένα κοινό που αναζητά τον συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασμού με ευρωπαϊκές επιρροές, και θεωρεί πώς ο Ντάνιελ Κρεγκ αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης της μάρκας, δανείζοντας την εικόνα και το κύρος του σε βασικά μοντέλα που παρουσιάζονται φέτος, μέσα από ολοκληρωμένο υλικό επικοινωνίας και τηλεοπτικές καμπάνιες.

Σε μια εκδήλωση στο Παρίσι, στις 8 Απριλίου, εκτός από το Z9GT shooting brake, η Denza θα παρουσιάσει και την τεχνολογία Flash Charging που με ισχύ έως 1.500 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 70% σε 5 λεπτά, από 10% έως 97% σε 9 λεπτά και από 20% έως 97% σε 12 λεπτά, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30° Κελσίου.