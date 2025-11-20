DFSK E5 PHEV – Δοκιμή: Ένα plug-in hybrid με απόδοση και συμφέρουσα τιμή

Ένα ακόμα κινεζικής προέλευσης μοντέλο είχα την ευκαιρία να οδηγήσω, το DFSK E5 plug-in hybrid μοντέλο, και επιβεβαιώθηκε η άποψη που έχω διατυπώσει για τη σπουδαία πρόοδο των Κινέζων κατασκευαστών.

Από μιμητές των Ευρωπαίων και αντιγραφείς των σχεδίων τους, μετατράπηκαν σε δεινούς κατασκευαστές, αξιοποιώντας και Ευρωπαίους σχεδιαστές, πολλοί από αυτούς.

Την DFSK την έφερε στην Ελλάδα το Spanos Group το 2024. Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2003, ξεκίνησε με την παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων, το 2007 πιστοποιήθηκε για να πουλά μοντέλα στην Ευρώπη, διαθέτει μια σειρά μοντέλων με θερμικά και εξηλεκτρισμένα σύνολα, πουλά αυτοκίνητα σε 70 χώρες και πλέον ανήκει στο Seres Group.

Το DFSK E5 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της μάρκας, ένα SUV με 4,76μ. μήκος, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 7 επιβάτες. Δηλαδή, είναι ένα 5θέσιο, με δύο έξτρα θέσεις αναδιπλωμένες στο πάτωμα του χώρου αποσκευών, που μπορούν να ανασηκωθούν εύκολα, εξυπηρετώντας την ανάγκη μετακίνησης περισσότερων ατόμων.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του, είναι ότι το κινητήριο σύστημα είναι plug-in hybrid, μια κατηγορία που γνωρίζει πολύ μεγάλη αύξηση πωλήσεων στη χώρα μας, φέτος. Το πλεονέκτημα είναι ότι χαρίζει αρκετά ηλεκτρικά χιλιόμετρα και μειώνει πολύ τη μέση κατανάλωση στα 100 χλμ.

Σχεδιαστικά, η περίτεχνη κλειστή μάσκα, το φωτιζόμενο σήμα, τα στενά LED φωτιστικά με ενσωματωμένα LED φώτα ημέρας, οι αλουμινένιες μπάρες στο σπόιλερ και τα μαρσπιέ που ταιριάζουν με τις ράγες οροφής, οι 19άρες ζάντες, η μικρή αεροτομή ψηλά πίσω, και οι μπάρα LED των πίσω φωτιστικών, αναδεικνύουν μια καλοδουλεμένη στα στιλιστικά εργαστήρια, σιλουέτα.

Ευχάριστη έκπληξη η καμπίνα, με συνθετικό, διάτρητο δέρμα σε όλα τα καθίσματα και χρωματισμό που δίνει φωτεινότητα. Το τιμόνι είναι από γνήσιο δέρμα, απομιμήσεις ξύλου θα βρούμε στο ταμπλό, στην κονσόλα και στις πόρτες, και σχετικά μαλακά πλαστικά στο ταμπλό, ψηλά.

Η έκδοση δοκιμής, που είναι η πιο πλούσια, η Premium, φέρει και ανοιγόμενη, μεγάλη ηλιοροφή.

Θα βρούμε αρκετούς χώρους για μικροαντικείμενα, και ένα ευρύχωρο πορτ-μπαγκάζ, στην 5θέσια διάταξη, με 668 λίτρα όγκου, τα οποία μειώνονται δραματικά, στα 187 λίτρα, όταν σηκώνονται και τα δύο πίσω καθίσματα.

Η καμπίνα είναι ευρύχωρη με 2,785μ. μεταξόνιο, τα μπροστινά καθίσματα ρυθμίζονται ηλεκτρικά, τα πίσω της μεσαίας σειράς μετακινούνται μπροστά (ο πάγκος) και αναδιπλώνονται οι πλάτες, ώστε να διευκολύνουν την είσοδο των επιβατών της 3ης σειράς.

Θα βρούμε και θύρες φόρτισης για smartphone και εν γένει ψηφιακά χαρακτηριστικά, με δύο οθόνες ισομεγέθεις 12,3 ιντσών, μια που λειτουργεί ως πίνακας οργάνων για τον οδηγό και μία αφής για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας και άλλες λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Το DFSK E5 χρησιμοποιεί ένα κινητήριο σύνολο plug-in hybrid, που απαρτίζεται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.5lt (102hp ισχύ και 135Nm ροπή) και από ένα ηλεκτρικό μοτέρ (177hp – 300Nm). Η συνδυασμένη ισχύς αγγίζει τους 250 ίππους και χαρίζει επιτάχυνση 7,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική να περιορίζεται στα 165 χλμ./ώρα.

Η ύπαρξη μιας μπαταρίας 17,5 kWh, που φορτίζεται από εξωτερική πηγή, μπορεί να προσφέρει έως 70 χλμ. ηλεκτρική αυτονομία, υπερ-αρκετή για καθημερινές, αστικές μετακινήσεις και σε αυτή τη περίπτωση πατάς τον διακόπτη EV για να μη λειτουργεί και το θερμικό μοτέρ, το οποίο έχει δευτερεύοντα ρόλο στο κινητήριο σύστημα. Το αυτόματο κιβώτιο E-CVT έχει ομαλή λειτουργία, χαμηλά, αλλά στις υψηλές στροφές παράγει αρκετό θόρυβο.

Η εκκίνηση γίνεται χωρίς κλειδί, ξεκινά υβριδικά, όταν είσαι στην πόλη και έχεις γεμάτη μπαταρία να επιλέγεις EV για μόνο ηλεκτρική λειτουργία, ενώ στον αυτοκινητόδρομο με σχεδόν άδεια τη μπαταρία το θερμικό μοτέρ φροντίζει την κίνηση, με αυξημένη κατανάλωση. Πάντως, όταν υπολογίζεις 70 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, χωρίς κατανάλωση καυσίμου και για να συμπληρώσεις τα 100 θέλεις ακόμα 30 χλμ. με βενζίνη, τότε η μέση κατανάλωση στα 100 χλμ. είναι 1,2 λίτρα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό νούμερο. Στην πραγματικότητα, θα κάψεις κοντά στα 3 λίτρα στα 100 χλμ., αλλά και πάλι είναι πολύ καλά.

Ανάλογα το πού κινείσαι και το πώς θέλεις να κινηθείς, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 4 προγράμματα λειτουργίας: Normal, Sport, Economy, Snow.

Το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι έχει αρκετά καλή απόκριση, όμως ο όγκος του αυτοκινήτου και το βάρος των 1.820 κιλών, φαίνονται στους ελιγμούς, δηλαδή, δεν είναι όσο σβέλτο θα ήθελα.

Καλοστημένη η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, οι κλίσεις είναι περιορισμένες στις στροφές και ο εξοπλισμός της έκδοσης Premium που κοστίζει 37.990 ευρώ, φέρει και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αλλά και 6 αερόσακους, που δεν θα βρεις στην έκδοση Comfort των 32.500 ευρώ (4 αερόσακοι και λιγότερα συστήματα ADAS), που είναι, ωστόσο, μια πολύ καλή τιμή αγοράς.

Τα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης ή 150.000 χλμ., είναι στον μέσο όρο της αγοράς αυτοκινήτου, όμως οι Κινέζοι αρχίζουν και μας συνηθίζουν στα 8 και βάλε, προφανώς για να κερδίσουν την εκτίμηση του αγοραστικού κοινού σε αξιοπιστία.