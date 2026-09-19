Διαθέσιμο στην Ελλάδα το CUPRA RAVAL από 22.900 ευρώ, κατόπιν επιδοτήσεων

Ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να έχουν επίδραση στο αγοραστικό κοινό, το αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA RAVAL, είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.
Το compact σε διαστάσεις μοντέλο, με μήκος 4,046 μέτρα και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, διευρύνει τη γκάμα της CUPRA, πλαισιώνοντας τα επίσης ηλεκτρικά CUPRA BORN και CUPRA TAVASCAN, το RAVAL.
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Με εκκεντρική σχεδίαση, Matrix LED προβολείς, κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών και φωτιζόμενα λογότυπα CUPRA εμπρός και πίσω, είναι αρκετά άνετο για 4 ενήλικες επιβάτες.
Στο εσωτερικό, το πλήρως οδηγοκεντρικό κόκπιτ, η σπορ θέση οδήγησης και τα καθίσματα CUP Bucket, αναβαθμίζουν την εικόνα της καμπίνας και την αίσθηση των επιβατών.
Προσφέρεται και με δύο συνδυασμούς δίχρωμης οροφής, καθώς και με γκάμα ζαντών σε διαστάσεις 17, 18 και 19 ιντσών.
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Το CUPRA RAVAL βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, ενώ σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη, και προσφέρεται σε έκδοση με κινητήρα 115 ίππων και μπαταρία 37 kwh με τιμές από 22.900 ευρώ, περιλαμβάνοντας τις 2.000 ευρώ έκπτωση της εισαγωγικής εταιρείας του ομίλου Βασιλάκη, καθώς και τις 3.000 ευρώ της κρατική επιδότησης.
Η δεύτερη έκδοση με ισχύ 135 ίππους, και ίδια μπαταρία, κοστίζει 24.400 ευρώ. Οι πιο ισχυρές εκδόσεις: με 211 ίππους και μπαταρία 52 kWh και VZ 226 ίππων με αυτή τη μεγαλύτερη μπαταρία, τιμώνται από 28.900 ευρώ, η πρώτη, και από 30.900 ευρώ η δεύτερη. Σημειώνω ότι οι ισχυρές εκδόσεις έχουν και από μια επιπλέον έκδοση με Launch Pack, με λίγο πιο ακριβή χρέωση.