Διαθέσιμο στην Ελλάδα το CUPRA RAVAL από 22.900 ευρώ, κατόπιν επιδοτήσεων

Ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να έχουν επίδραση στο αγοραστικό κοινό, το αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA RAVAL, είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά.

Το compact σε διαστάσεις μοντέλο, με μήκος 4,046 μέτρα και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, διευρύνει τη γκάμα της CUPRA, πλαισιώνοντας τα επίσης ηλεκτρικά CUPRA BORN και CUPRA TAVASCAN, το RAVAL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εκκεντρική σχεδίαση, Matrix LED προβολείς, κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών και φωτιζόμενα λογότυπα CUPRA εμπρός και πίσω, είναι αρκετά άνετο για 4 ενήλικες επιβάτες.

Στο εσωτερικό, το πλήρως οδηγοκεντρικό κόκπιτ, η σπορ θέση οδήγησης και τα καθίσματα CUP Bucket, αναβαθμίζουν την εικόνα της καμπίνας και την αίσθηση των επιβατών.