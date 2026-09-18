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Ο πρώτος ηλεκτρικός υαλοκαθαριστήρας γιορτάζει 100 χρόνια

Από τον Twin με λάστιχο υαλοκαθαριστήρα διπλής σύνθεσης έως τον επίπεδο υαλοκαθαριστήρα Aerotwin
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Δημήτρης Μπαλής
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Μια από τις πιο γνωστές εταιρείες και στο χώρο του αυτοκινήτου, η οποία προμηθεύει με διάφορα εξαρτήματα τους σημαντικότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η Bosch, γιορτάζει τα 100 χρόνια από τον πρώτο ηλεκτρικό υαλοκαθαριστήρα.

Με απαρχή το 1926, και την ηλεκτρική κίνηση, ακολούθησε η ανάπτυξη του λάστιχου υαλοκαθαριστήρα διπλής σύνθεσης (1994), το οποίο βελτίωσε σημαντικά την απόδοση καθαρισμού. Με τον Bosch Aerotwin το 2001, η εταιρεία καθιέρωσε το νέο πρότυπο για τους σύγχρονους επίπεδους υαλοκαθαριστήρες, οι οποίοι σήμερα αποτελούν πρώτο εξοπλισμό στα περισσότερα νέα οχήματα. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός τους, με την ειδικά προσαρμοσμένη λωρίδα ελατηρίου Evodium, εξασφαλίζει βέλτιστη πίεση επαφής και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας σύγχρονος υαλοκαθαριστήρας αποτελεί κρίσιμο εξάρτημα ως προς την ακουστική των νέων ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού βασίζονται σε ένα άψογα καθαρό παρμπρίζ, ώστε οι κάμερες και οι αισθητήρες να μπορούν να καταγράφουν με ακρίβεια και αδιάκοπα το περιβάλλον του οχήματος.

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