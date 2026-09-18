Η Continental έβγαλε ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά

Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, και ειδικά στον χώρο του αυτοκινήτου από την ανακύκλωση έχουμε διδαχθεί πολλά, με την Continental Tyres να δίνει ένα ακόμα παράδειγμα.
Η γερμανική μάρκα παρουσίασε ένα νέο, πρωτότυπο ελαστικό που αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς, ωστόσο, να υπολείπεται σε απόδοση, όπως συμβαίνει με τα ελαστικά παραγωγής.
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Το νέο ελαστικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ZEvRA – «Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonized Circularity», ενός διετούς προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώνεται το 2026. Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση της κυκλικής αξιοποίησης των υλικών, σε ολόκληρη την αλυσίδα κατασκευής ελαστικών για ηλεκτρικά οχήματα.
Η Continental είναι ο μοναδικός κατασκευαστής ελαστικών μεταξύ των 28 εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Στο περίπου 43% των ανακυκλωμένων υλικών του ελαστικού, περιλαμβάνονται το ανακυκλωμένο λάδι – παραπροϊόν της βιομηχανίας χαρτοπολτού, χάλυβας, καουτσούκ από ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και ίνες πολυεστέρα που παράγονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET.
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Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων υλών, το ελαστικό επιτυγχάνει την υψηλότερη κατηγορία στην αντίσταση κύλισης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα ελαστικών, αποδεικνύοντας τελικά ότι η αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών μπορεί να συνδυαστεί με υψηλές επιδόσεις, ότι αυτά τα υλικά μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τί είναι τεχνικά εφικτό σήμερα, ως «καταλύτης» για τις καινοτομίες του αύριο.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του νέου ελαστικού, η Continental αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης, όπως η πυρόλυση, μέσω της οποίας μπορούν να ανακτηθούν από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής υλικά, όπως η αιθάλη (recovered carbon black – rCB) και να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή.
Παράλληλα, η άμμος που προκύπτει, για παράδειγμα, ως υπόλειμμα σε χυτήρια, μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω διαδικασίας ανακύκλωσης για την παραγωγή μιας εναλλακτικής μορφής πυριτίου (silica).
Το 43% των ανακυκλωμένων υλικών αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Περίπου 13% των υλικών του πρωτότυπου ελαστικού προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, ενώ ένα επιπλέον 25% αποτελείται από υλικά πιστοποιημένα που αναμειγνύονται στην παραγωγική διαδικασία με συμβατικές πρώτες ύλες.
Συνολικά, πάνω από το 80% των υλικών που χρησιμοποιούνται στο ZEvRA concept tire προέρχεται από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή πιστοποιημένες μέσω mass balance πηγές.
Τώρα, η μεγάλη πρόκληση είναι η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα.