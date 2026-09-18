Η Continental έβγαλε ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά

Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, και ειδικά στον χώρο του αυτοκινήτου από την ανακύκλωση έχουμε διδαχθεί πολλά, με την Continental Tyres να δίνει ένα ακόμα παράδειγμα.

Η γερμανική μάρκα παρουσίασε ένα νέο, πρωτότυπο ελαστικό που αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς, ωστόσο, να υπολείπεται σε απόδοση, όπως συμβαίνει με τα ελαστικά παραγωγής.

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Το νέο ελαστικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ZEvRA – «Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonized Circularity», ενός διετούς προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώνεται το 2026. Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση της κυκλικής αξιοποίησης των υλικών, σε ολόκληρη την αλυσίδα κατασκευής ελαστικών για ηλεκτρικά οχήματα.

Η Continental είναι ο μοναδικός κατασκευαστής ελαστικών μεταξύ των 28 εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στο περίπου 43% των ανακυκλωμένων υλικών του ελαστικού, περιλαμβάνονται το ανακυκλωμένο λάδι – παραπροϊόν της βιομηχανίας χαρτοπολτού, χάλυβας, καουτσούκ από ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και ίνες πολυεστέρα που παράγονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET.