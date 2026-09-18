Ο Pedro Acosta με KTM ταχύτερος στα δοκιμαστικά του MotoGP στην Αυστρία

Η πρώτη δουλειά έγινε από τον Πέδρο Ακόστα σήμερα, ο οποίος με την εργοστασιακή ΚΤΜ ήταν ο ταχύτερος όλων στα ελεύθερα δοκιμαστικά για τον αγώνα του MotoGP στην Αυστρία.

Ο Ισπανός οδηγός, με τον καλύτερο χρόνο πέρασε απευθείας στο Q2 αύριο Σάββατο, διεκδικώντας την pole position μέσα στην έδρα της ομάδας, με την ΚΤΜ να θέλει όσο τίποτα άλλο τη νίκη.

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Μαζί με τον Ακόστα στο Q2 θα είναι ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati Gresini, ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia Trackhouse, ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia, ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati VR46, ο Μπραντ Μπίντερ με την άλλη ΚΤΜ, ο Αλεξ Μάρκεθ με τη δεύτερη Gresini Ducati, ο Μάρκο Μπετσέκι που είχε πέσει στον προηγούμενο αγώνα, με την εργοστασιακή Aprilia, και τη δεκάδα κλείνει ο Φάμπιο Κουαρταράρο με την εργοστασιακή Yamaha.

Οι υπόλοιποι οδηγοί θα δώσουν μάχη νωρίτερα αύριο στο Q1, για τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Q2.