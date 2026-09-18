Νέο ορόσημο από την Porsche στην ανακύκλωση μπαταριών

Η Porsche προωθεί την ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών και την επαναχρησιμοποίησή τους σε νέες μπαταρίες, μέσω μιας συνεργασίας που εστιάζει στην ανακύκλωση μπαταριών υψηλής τάσης.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, παρήχθη για πρώτη φορά ενεργό υλικό καθόδου μπαταρίας αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

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Σε συνεργασία με εταίρους, όπως η γερμανική εταιρεία ανακύκλωσης cylib, η Porsche παρήγαγε με επιτυχία, για πρώτη φορά, κυψέλες μπαταρίας χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο ενεργό υλικό καθόδου. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία χρησιμοποίησε αποκλειστικά πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και το κοβάλτιο, που ανακτήθηκαν από τις δικές της μπαταρίες υψηλής τάσης. Οι κυψέλες μπαταρίας που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος υποβάλλονται επί του παρόντος σε εκτεταμένες δοκιμές λειτουργίας.

Μετά τα στάδια της ανάκτησης και της επεξεργασίας, το πρόγραμμα εισήλθε πλέον στην επόμενη φάση του: για πρώτη φορά, τα ανακυκλωμένα ενεργά υλικά αντικαθιστούν πλήρως τις συμβατικές πρωτογενείς πρώτες ύλες. Τα ανακυκλωμένα ενεργά υλικά καθόδου περιλαμβάνουν λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο και μαγγάνιο.

Πέρα από την ανάκτηση πρώτων υλών, η Porsche δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών. Το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί ότι οι ανακυκλωμένες πρώτες ύλες πληρούν τα υψηλά πρότυπα της Porsche όσον αφορά την αξία, την ποιότητα και την απόδοση κατά τη χρήση τους σε μπαταρίες. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το πιλοτικό έργο θα αποτελέσουν τη βάση για μια πιθανή μελλοντική εφαρμογή αυτών των υλικών σε κυψέλες μπαταριών μαζικής παραγωγής.

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Η συνεργασία μεταξύ της Porsche και της cylib επιτρέπει την ανακύκλωση μπαταριών υψηλής τάσης που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και συλλέγονται από τα Κέντρα Porsche σε όλη τη Γερμανία.

Οι μπαταρίες υψηλής τάσης που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους αποφορτίζονται και αποσυναρμολογούνται αρχικά, προτού υποστούν μηχανικό τεμαχισμό και επεξεργασία για τη μετατροπή τους σε «μαύρη μάζα» που περιέχει πολύτιμες πρώτες ύλες.

Από τον Μάιο του 2026, οι μπαταρίες ανακυκλώνονται με τη χρήση μιας καινοτόμου διαδικασίας με βάση το νερό. Οι ανακτηθείσες πρώτες ύλες των μπαταριών παρακολουθούνται μέσω ενός ειδικού συστήματος καταγραφής υλικών και θα είναι διαθέσιμες στην Porsche και σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες εταιρείες για την παραγωγή κυψελών μπαταριών από το 2028 και μετά. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από παγκόσμιες πηγές πρώτων υλών. Στο μέλλον, οι πρώτες ύλες μπαταριών που ανακυκλώνονται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μπαταρίες υψηλής τάσης για οχήματα της Porsche.