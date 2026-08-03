Τα Plug-in hybrid έχουν ανάγκη επιβράβευσης της χρήσης και όχι μόνο της αγοράς

Τα Plug-in hybrid (PHEV) μοντέλα αποτελούν την ενδιάμεση λύση προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, δηλαδή βρίσκονται στη μέση μεταξύ των υβριδικών και των αμιγώς ηλεκτρικών, με τη Ford να έχει τις δικές της προτάσεις (Kuga, Tourneo Connect, Ranger).

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι, και ήταν αυτή που ξεκίνησε την εφαρμογή των Plug-in hybrid, θέλει ένα τέτοιο αυτοκίνητο να εφοδιάζεται με θερμικό μοτέρ, με ένα ηλεκτρικό και μια μικρομεσαίας χωρητικότητας μπαταρία, 14-16 kWh. Οι δύο κινητήρες συνδέονται με τη γεννήτρια. Το ηλεκτρικό μοτέρ δίνει κίνηση αρχικά και σε μικρές ταχύτητες, αξιοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας και παρέχει έξτρα χιλιόμετρα (60-100), πέραν της βενζίνης, με τη μπαταρία να φορτίζεται από εξωτερική πηγή, διότι αδειάζει εντελώς.

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Στην περίπτωση των Κινέζων κατασκευαστών, που μάλλον θα υιοθετήσουν και οι Ευρωπαίοι, υπάρχει η ίδια αντιστοιχία, όμως το θερμικό μοτέρ είναι δευτερεύον, μπορεί να φορτίζει και τη μπαταρία, αλλά και να συνεισφέρει στην κίνηση, με το ηλεκτρικό μοτέρ να έχει προτεραιότητα, η μπαταρία δεν πέφτει ποτέ κάτω από περίπου 19-20%, και μπορείς να τη φορτίσεις ανά πάσα στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, τα Plug-in hybrid αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, που βγάζει από το άγχος της φόρτισης, εκείνους που δεν θέλουν να συμβιβαστούν με τη φιλοσοφία της αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης.

Όμως, ο ρόλος των Plug-in hybrid είναι να φορτίζεις συνέχεια τη μπαταρία και να αξιοποιείς στο έπακρο τα ηλεκτρικά χιλιόμετρα, καθώς στις καθημερινές σου μετακινήσεις μπορείς να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά. Ετσι δεν ρυπαίνεις και σου κοστίζει πολύ φθηνότερα από το καύσιμο. Βέβαια, το πολύ φθηνότερα συμβαίνει όταν το φορτίζεις στο σπίτι, τις βραδινές ώρες, ή στην εργασία σου, σε φορτιστή, διότι αν φορτίζεις στον αυτοκινητόδρομο η χρέωση αγγίζει ή και ξεπερνά τα 0,60 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

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Για να φορτίζεις συνεχώς δεν χρειάζονται κίνητρα, αλλά η απλή λογική. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που επιβραβεύονται κιόλας, όσοι φορτίζουν συνεχώς τη μπαταρία των plug-in hybrid.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Ford, στη Σουηδία αν ο οδηγός φορτίζει το PHEV στο σπίτι του, τότε ο εργοδότης του μπορεί να τον αποζημιώνει για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Χάρη σε αυτό το κίνητρο, η πλειονότητα των Σουηδών οδηγών PHEV πραγματοποιεί περίπου το 70% των διαδρομών τους αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Αντίθετα, στο Ην. Βασίλειο, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχα κίνητρα, το ποσοστό αυτό μειώνεται μόλις στο 10%. Ίδια αυτοκίνητα, εντελώς διαφορετικές συνήθειες. Η Σουηδία επιβραβεύει τα «πράσινα» χιλιόμετρα που διανύονται και όχι απλώς την κατοχή ενός εξηλεκτρισμένου οχήματος.

Αυτή η προσέγγιση είναι ακόμη πιο κρίσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις. Ένας υδραυλικός ή ένας οδηγός διανομών δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την φόρτιση του βαν οχήματός του σε έναν ακριβό δημόσιο σταθμό φόρτισης. Αν όμως μπορεί να το φορτίζει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κόστος χρήσης μειώνεται δραματικά φτάνοντας σε περίπου 3,50 ευρώ ανά 160 χλμ., έναντι 23 ευρώ για ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο βαν.

Κατά συνέπεια, αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε το στόχο των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, πρέπει να θέσουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή, πρακτική και ελκυστική, οι απλοί οδηγοί θα βγουν μπροστά κα θα γίνουν οι πρωταγωνιστές της μετάβασης.

Βασικά συμπεράσματα

Η βίαιη προσαρμογή δεν αποδίδει: Η πίεση που ασκείται στους περισσότερους οδηγούς να στραφούν στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πριν να είναι πραγματικά έτοιμοι μπορεί να οδηγήσει αρκετούς από αυτούς να κρατήσουν τα παλαιότερα και πιο ρυπογόνα οχήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2.

Τα PHEV αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία: Παράλληλα με τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) προσφέρουν την δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς κατανάλωση καυσίμου, διατηρώντας την ίδια στιγμή την ευελιξία που ανέκαθεν προσφέρει ο βενζινοκινητήρας σε ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Επιβράβευση της χρήσης και όχι μόνο της αγοράς: Η εμπειρία της Σουηδίας αποδεικνύει ότι αντί της τιμωρίας των PHEV, η παροχή κινήτρων που ενθαρρύνουν τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα» μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών καθώς και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της οδήγησης με ηλεκτρική ενέργεια.

Στήριξη των επιχειρήσεων: Τα plug-in υβριδικά βαν οχήματα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα αλλά και χωρίς να απαιτείται η εξάρτησή τους από δημόσιους σταθμούς φόρτισης.