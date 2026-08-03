Suzuki Swift GLX 81 PS CVT – Δοκιμή: Made in Japan, με έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στην διεθνή, αλλά και ελληνική αγορά, το Suzuki Swift, από το 2004 που μπήκε στην παραγωγή, έχει ξεπεράσει αρκετά τα 10 εκατ. μονάδες σε πωλήσεις.

Στη Β κατηγορία, των supermini μοντέλων όπως τα χαρακτηρίζουμε, με 3,86μ. μήκος, στην Ελλάδα βρίσκεται στην πεντάδα των πωλήσεων με ιδιαίτερα σημαντικό νούμερο, και σε αυτό πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η προέλευση: made in Japan.

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Έχοντας μια φόρμα που δεν αρέσκεται στον εντυπωσιασμό, δηλαδή δεν θα σου γυρίσει απότομα το κεφάλι στο δρόμο, εντούτοις διατηρεί στοιχεία -και ειδικά στην έκδοση δοκιμής GLX – που το κάνουν να έχει τον δικό του χαρακτήρα.

Η διχρωμία στο μαύρο – κόκκινο είναι απόλυτα ταιριαστή με τη διχρωμία ασημί – μαύρο στις σπορτίφ ζάντες, με το μαύρο να απαντάται στους καθρέπτες, στην πολυγωνική κυψελοειδή μάσκα, στο σπόιλερ, στην πίσω αεροτομή και στο περίγραμμα των πίσω, ελαφρώς προτεταμένων φωτιστικών. Τα LED φωτιστικά μπροστά ολοκληρώνουν το σύνολο.

Στην καμπίνα, με ελαφρώς προσανατολισμένο το κόκπιτ προς τον οδηγό, θα βρούμε ένα μίγμα στοιχείων κλασικών και σύγχρονων. Δηλαδή παραμένει ο αναλογικός πίνακας οδηγού με τα δύο στρογγυλά όργανα να φέρουν κόκκινους δείκτες για πιο σπορτίφ αίσθηση, κι ανάμεσά τους ένας μικρός παραμετροποιήσιμος πίνακας με διάφορες ενδείξεις, για την κατανάλωση καυσίμου, και την αυτονομία, έως τα όρια ταχύτητας και το cruise control.

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Το τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα και φινίρισμα χρωμίου, διαθέτει αρκετές διακόπτες, από το τηλέφωνο και το ηχοσύστημα, μέχρι και τα συστήματα υποβοήθησης.

Η οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, ψηλά τοποθετημένη, είναι αρκετά εύχρηστη, φέρει και σύστημα πλοήγησης, ενώ κάθε φορά που μπαίνεις σου εμφανίζει μήνυμα για την ασφάλεια, να μη τη χρησιμοποιείς εν ώρα οδήγησης.

Εντάξει η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά για τον αυτόματο κλιματισμό -και σωστά- υπάρχουν φυσικοί διακόπτες, όπως και θύρες USB A και C, καθώς και 12V παροχή.

Σε μπεζ και μαύρο τα πλαστικά τις καμπίνας, με μια φάσα χρωμίου να διατρέχει το ταμπλό και τις πόρτες.

Με πολλή καλή πλευρική στήριξη τα καθίσματα με τη σκουρόχρωμη ταπετσαρία.

Δύο ενήλικες θα καθίσουν πίσω, με το μεταξόνιο των 2,45μ. να βοηθά αρκετά στην άνεσή τους, ενώ κοντύτερο άτομο μπορεί κάπως να βολευτεί στη μέση, εξαιτίας και του τούνελ μετάδοσης.

Χώροι για μικροαντικείμενα υπάρχουν, ενώ το πορτ-μπαγκάζ, με το χαμηλό κατώφλι μπορεί να χωρέσει αποσκευές όγκου 265 λίτρων.

Για την εκκίνηση δε χρειάζεται να γυρίσεις κλειδί στη μίζα, παρά μόνο να πατήσεις τον διακόπτη, και το τρικύλινδρο, ατμοσφαιρικό μοτέρ βενζίνης 1.2lt ξεκινά ήρεμα τη λειτουργία του. Με την ήπια υβριδική υποβοήθηση 12V, δεν ακούς θόρυβο στο ξεκίνημα, και είναι εκεί για να εξυπηρετεί τη χαμηλή κατανάλωση. Οι 81 ίπποι στις 5.700 σ.α.λ. δεν φαντάζουν πολλοί, όπως όταν τους χρειάζεσαι δηλώνουν παρόντες, αλλά με τα 109 Nm ροπής μην περιμένεις σπιρτάδες στο φανάρι με 11,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός του, δηλαδή οι επιδόσεις.

Αντιθέτως, είναι η χαμηλή κατανάλωση και σε αυτό συνεισφέρει το CVT κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων, που, όμως, αν το πιέσεις στις πολύ ψηλές στροφές θα κάνει παραπάνω θόρυβο, όπως όλα τα συγκεκριμένα κιβώτια.

Ευχάριστη έκπληξη και τα paddles στο τιμόνι, για χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων, που σε κάνει να νιώθεις κάπως ότι έχεις έναν ρόλο στην επιλογή των ταχυτήτων.

Με στρωτή οδήγηση κατέγραψα μέση κατανάλωση 6,0 λίτρα καυσίμου στα 100 χλμ.. Την έφτασα και λίγο παρακάτω, όμως εκεί σταθεροποιήθηκα. Μια χαρά είναι και με 106 γρ./χλμ. εκπομπές ρύπων απαλλάσσεσαι των τελών κυκλοφορίας. Κάτι είναι κι αυτό.

Καλοζυγισμένο, με τους Ιάπωνες να έχουν ημιάκαμπτο άξονα στην πίσω ανάρτηση που υστερεί ελαφρώς σε άνεση, και με κάτω από 1.000 κιλά βάρος, το Suzuki Swift είναι υπάκουο στις στροφές και στα φρένα. Θα κινηθεί ευχάριστα στα στροφιλίκια και στα στενά δρομάκια, με τον αυτοκινητόδρομο να του αρέσει πολύ για να ξεδώσει.

Η έκδοση GLX εφοδιάζεται με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, κι αποτελεί μια «τίμια» πρόταση αγοράς.