Το μεγαλύτερο ατύχημα στην καριέρα του 9 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή WRC, SebastianOgier

Στο ράλι Φινλανδίας που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή με νικητή τον Σάμι Παχάρι με Toyota, στον 10ο αγώνα του φετινού WRC, συνέβησαν μπόλικα ατυχήματα.

Καθένα με τη δική του έκβαση, αλλά όλα με πολύ υψηλό βαθμό κινδύνου.

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Ωστόσο, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, έχουν θωρακίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ισχυρά αυτοκίνητα Rally1, ώστε να αντέχουν σε πολύ σκληρά ατυχήματα, και ευτυχώς έχουμε πολύ σπάνιους τραυματισμούς και καμία ανθρώπινη απώλεια, μετά την απώλεια του Κρεγκ Μπριν στην Κροατία, τον Απρίλιο του 2023.

Στη Φινλανδία σημειώθηκε το πιο τρομακτικό ατύχημα στην καριέρα του 9 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή WRC Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος προηγούταν του αγώνα.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός του Ζουλιέν Ινγκρασιά, βγήκαν σώοι από το διαλυμένο Toyota GR Yaris Rally1 και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διανυκτέρευσαν, υποβαλλόμενοι σε πλήρεις εξετάσεις.

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«Είδα τον Σεμπ να βγαίνει, και συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν τραυματίας, οπότε ακολούθησα τη διαδικασία», δήλωσε ο Ινγκρασιά στην L’ Équipe. «Πάτησα το κουμπί OK του αυτοκινήτου, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια και επιτρέπει τη συνέχιση της ειδικής διαδρομής. Αλλά μέχρι να το κάνω αυτό, είδα τον Σεμπ να ξαπλώνει στο γρασίδι και να λιποθυμά. Από εκείνο το σημείο και μετά, το ατύχημα πήρε μια εντελώς νέα διάσταση. Αμέσως ενεργοποίησα το φάρο έκτακτης ανάγκης και πήγα προς τον Σεμπ. Τα μάτια του δεν ανοιγόκλειναν πια. Με τη βοήθεια δύο ή τριών θεατών, κρατήσαμε το κεφάλι του ακίνητο, ενώ εγώ του έκανα αέρα με τις σημειώσεις μου. Ήταν μια ανησυχητική στιγμή. Δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου, αλλά ήξερα ότι ήταν σημαντικό να παραμείνω ψύχραιμος. Αφού σήμανα συναγερμό, κάλεσα την ομάδα για να τους κάνω μια ιατρική αξιολόγηση για αυτό που έβλεπα. Έσβησα επίσης το αυτοκίνητο επειδή υπήρχε κίνδυνος να πιάσει φωτιά. Σιγά σιγά, με τους ανθρώπους να μιλάνε μαζί του και όλους γύρω του, ο Σεμπ συνήλθε. Τότε έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Πραγματικά συγκλονιστικά όσα διηγήθηκε ο Ινγκασιά.

Ωστόσο, τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε και ο επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Έλφιν Έβανς. Ο Ουαλός, τουμπάρισε το Toyota GR Yaris Rally1, όμως με τη βοήθεια θεατών μπόρεσε να συνεχίσει όπως όπως, να φτάσει στο σέρβις και οι μηχανικοί να φτιάξουν το αυτοκίνητο, προκειμένου να τερματίσει τρίτος και να πάρει πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια, στην προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου.

Από την άλλη, ο Εσαπέκα Λάπι, στην πατρίδα του, διέλυσε το Hyundai i20N Rally1, έπειτα από ένα επίσης σκληρό ατύχημα, χωρίς το πλήρωμα να πάθει κάτι.

Ένα ακόμα ατύχημα είχε και ο Ρούπε Κόρονεν, με Yaris κι αυτός, με το πλήρωμα και σε αυτή τη περίπτωση να βγαίνει αλώβητο.

Ατυχήματα θα γίνονται, είναι αδύνατον με τόση ταχύτητα και συνθήκες που εναλλάσσονται. Το θέμα είναι τα πληρώματα των αυτοκίνητων να μην κινδυνεύουν.