Ένας χρόνος δυναμικής παρουσίας των Geely και Zeekr στην Ελλάδα

Πέρυσι, τέτοιο καιρό, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα η GEO Mobility Hellas, η οποία είχε στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της την κινεζική μάρκα Geely, του ομώνυμου ομίλου. Μάλιστα, έφερε και το πρώτο μοντέλο, το αμιγώς ηλεκτρικό ΕΧ5.

Λίγο καιρό αργότερα, η εταιρεία έφερε στη χώρα μας και την premium μάρκα του ομίλου, τη Zeekr, αρχικά με μια γκάμα τριών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

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Μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί, με το Geely EX5 να κατακτά το 2025 τη 2η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του επιτυγχάνοντας 10% μερίδιο αγοράς.

Λίγο αργότερα, η παρουσίαση το νέου Geely Starray EM-i Super Hybrid διεύρυνε την προϊοντική γκάμα της μάρκας, προσφέροντας μια προηγμένη electric-hybrid πρόταση.

Όσον αφορά στη Zeekr, αυτή τη στιγμή διαθέτει τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr 7GT, και το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναρριχήθηκε στην 4η θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ των premium μαρκών.

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Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου Geely Experience Store και του πρώτου Zeekr Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, με την εταιρεία να ενισχύει την παρουσία της τόσο στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, όσο και στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Ανατολικής Στερεάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της GEO Mobility επιβραβεύτηκε στο Geely Auto International Business Partner Conference, καθώς κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Global Outstanding Importer, και παράλληλα τιμήθηκε με το Excellence Sales Contribution Award.

Καταλήγοντας, ο όμιλος της Geely, που δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 90 χώρες, κατέγραψε το 2025 πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4,1 εκατομμύρια οχήματα, καταλαμβάνοντας την 8η θέση παγκοσμίως και σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 26%, την μεγαλύτερη από κάθε άλλο όμιλο.