Δοκιμάζουμε τα νέα ελαστικά General Tire Grabber ΑΤ3 σε Ορεινή Κορινθία και Ορεινή Αιγιάλεια

Δύο θαυμάσιες περιοχές στον ορεινό όγκο της Ελλάδας, Κορινθία και Ανατολική Αιγιάλεια, δύο πανίσχυρα pick-up Ford Raptor, και ένα πολύ ανθεκτικό ελαστικό, το General Tire Grabber AT3, συνέθεσαν το ιδανικό παζλ μιας ξεχωριστής δοκιμαστικής οδήγησης, περίπου 60 χιλιομέτρων. Και ήταν έτσι, καθώς το μίγμα της διαδρομής, σε άσφαλτο πρώτα, ήπιο χωματόδρομο έπειτα, και σκληρή, άγρια χωμάτινη επιφάνεια στη συνέχεια, με πολλή λάσπη και βαθιές λακκούβες, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να διαπιστώσουμε την αντοχή, κυρίως των ελαστικών, που ήταν και το κύριο αντικείμενο, καθώς το Ford Raptor είναι γνωστό και δοκιμασμένο από καιρό. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ξεκινώντας από τα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης γνωστά και μη εξαιρετέα, με δύο Ford Ranger Raptor 3.0L Ecoboost V6 ισχύος 292 ίππων, εξοπλισμένα με ελαστικά General Tire Grabber AT3 διάστασης 285/70 R17, πήραμε τον δρόμο για τα πιο ορεινά. Έχοντας λάβει σχετικά άδεια ώστε να μπούμε στο δάσος, που φυλασσόταν -και σωστά- από τη δασική υπηρεσία, κινηθήκαμε σε έναν πρόσφατα στρωμένο από γκρέιντερ χωματόδρομο, που έκανε αρκετά γλιστερή την επιφάνεια, όμως το ελαστικό, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, μας κράτησαν στον δρόμο, παίζοντας ελαφρά και με το τιμόνι, για ακόμα πιο ευχάριστη οδήγηση.

Αφήνοντας τον καλοστρωμένο και με πολλή σκόνη χωματόδρομο, φτάσαμε στη λίμνη Δασίου, εκεί που το νερό υπάρχει ακόμα και το καλοκαίρι, σε μια αρκετά υψηλή στάθμη, αρκετή ώστε να μπορέσουμε να τη διασχίσουμε από τη μια άκρη στην άλλη, με το Grabber AT3 να γαντζώνει το Raptor στη βαθιά λάσπη. Χωρίς να αλλοιωθεί η επιφάνεια του ελαστικού, παρά την καταπόνηση, συνεχίσαμε προς τη λίμνη Δόξα, ατενίζοντας από ψηλά την πεδιάδα του Φενεού, όπου κάποτε ήταν μια φυσική λίμνη. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Έπειτα από λίγα χιλιόμετρα ασφάλτου, η άφιξη στη λίμνη Δόξα ήταν ό,τι έπρεπε για μια φωτογραφία καρτ-ποστάλ, έχοντας λασπωμένα ακόμα τα Raptor από την περιπέτεια στις λάσπες.

Η χαλάρωση ήταν απαραίτητη, κι έγινε επιβεβλημένη, κι αυτό το διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, καθώς ειλικρινά δεν γνωρίζαμε τι μας περίμενε μπαίνοντας σε ένα πυκνό δάσος, για να πάμε προς τη Ζαρούχλα, το πιο ορεινό σημείο της Ανατολικής Αιγιάλειας. Ο σχεδόν απάτητος δρόμος, με βαθιά χαντάκια, και πολλές πέτρες, τερμάτισε τις αναρτήσεις των αυτοκινήτων, και έφτασε στα όρια της αντοχής τους. Τα ελαστικά ανταποκρίθηκαν με αξιοπρέπεια, αποδεικνύοντας ότι είναι και για τα πολύ δύσκολα, όχι απλά για τα δύσκολα, και επιβεβαιώνοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το Grabber AT3 ως μία από τις πλέον ολοκληρωμένες all-terrain επιλογές για SUV, pick-up και οχήματα εκτός δρόμου. Ακουμπώντας στην κορυφή του δάσους, αντικρίσαμε πρόσφατα κομμένους κορμούς δέντρων και καθαρισμένα πρανή, προφανώς από τη δασική υπηρεσία, πλησιάζοντας προς τη Ζαρούχλα, με την ποιότητα του χωματόδρομου να βελτιώνεται τάχιστα, σε βαθμό που να μπορούμε να αναπτύξουμε και ελαφρώς μεγαλύτερη ταχύτητα.

Κι όταν φτάσαμε, αποζημιωθήκαμε για την… καταπόνηση με γευστικά, καλομαγειρεμένα μανιτάρια στην ταβέρνα στο Σόλο, μαζί με όλε τις υπέροχες νοστιμιές που ετοίμασε η μητέρα του Σπήλιου. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή, το ελαστικό General Tire Grabber AT3 διατήρησε υψηλά επίπεδα άνεσης και προβλεψιμότητας, παρά την τραχιά επιφάνεια του χώματος, ενώ στην άσφαλτο είχε πολύ περιορισμένο θόρυβο, αποτελώντας μια πραγματική 50-50 λύση για οδηγούς που κινούνται τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Πάντως, υπάρχει και το Grabber AT3 Plus που προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο χιόνι, ενώ για όσους αναζητούν μια σύγχρονη all-season λύση, το νέο Grabber Cross A/S προσφέρει σταθερότητα στην άσφαλτο και αξιόπιστη πρόσφυση σε χώμα και χαλίκι, με πιστοποιήσεις M+S και 3PMSF. Για όσους κινούνται κυρίως σε άσφαλτο και κάνουν ταξίδια, το Grabber GT Plus συνδυάζει άνεση, αθόρυβη κύλιση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Στην κορυφή των εκτός δρόμου δυνατοτήτων βρίσκεται το Grabber X3, το αυθεντικό mud-terrain ελαστικό της General Tire, σχεδιασμένο για λάσπη, βράχια και ακραίες off-road διαδρομές.