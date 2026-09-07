Νέο εργοστάσιο Moto Guzzi, αναβαθμισμένο μουσείο και επετειακά μοντέλα των 105 χρόνων

Παρουσιάστηκε η νέα έδρα της Moto Guzzi, η οποία παραμένει, από την ίδρυσή της το 1921, στο Mandello del Lario, στις όχθες της λίμνης Κόμο, στην επαρχία του Λέκκο.

Ύστερα από σχεδόν 5 χρόνια εργασιών και επενδύσεις άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο σπίτι της Moto Guzzi δεν είναι απλώς ένα νέο εργοστάσιο, ή ένα νέο Μουσείο.

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Η νέα παραγωγική μονάδα, εξοπλισμένη με 1.300 τ.μ. φωτοβολταϊκών πάνελ, δημιουργήθηκε εντός της ίδιας βιομηχανικής έκτασης στην οποία η Moto Guzzi κατασκευάζει ανέκαθεν τις μοτοσυκλέτες της. Αποτελείται από5.500 τ.μ. νέων βιομηχανικών κτιρίων (για συνολική έκταση εργοστασίου 38.000 τ.μ.),που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε περισσότερα από 30.000 οχήματα ετησίως, καθώς και από 380 τ.μ. νέων γραφειακών χώρων.