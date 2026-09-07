Νέο εργοστάσιο Moto Guzzi, αναβαθμισμένο μουσείο και επετειακά μοντέλα των 105 χρόνων

Παρουσιάστηκε η νέα έδρα της Moto Guzzi, η οποία παραμένει, από την ίδρυσή της το 1921, στο Mandello del Lario, στις όχθες της λίμνης Κόμο, στην επαρχία του Λέκκο.
Ύστερα από σχεδόν 5 χρόνια εργασιών και επενδύσεις άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο σπίτι της Moto Guzzi δεν είναι απλώς ένα νέο εργοστάσιο, ή ένα νέο Μουσείο.
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Η νέα παραγωγική μονάδα, εξοπλισμένη με 1.300 τ.μ. φωτοβολταϊκών πάνελ, δημιουργήθηκε εντός της ίδιας βιομηχανικής έκτασης στην οποία η Moto Guzzi κατασκευάζει ανέκαθεν τις μοτοσυκλέτες της. Αποτελείται από5.500 τ.μ. νέων βιομηχανικών κτιρίων (για συνολική έκταση εργοστασίου 38.000 τ.μ.),που επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε περισσότερα από 30.000 οχήματα ετησίως, καθώς και από 380 τ.μ. νέων γραφειακών χώρων.
Δίπλα στο εργοστάσιο και σε εντελώς νέους χώρους αναπτύσσεται το Μουσείο Moto Guzzi. Το νέο κτίριο των 3.000 τ.μ. που το στεγάζει εμπνέεται από την τεχνική και μεταλλική γλώσσα των μοτοσυκλετών που γεννήθηκαν στο Mandello. Διαθέτει περισσότερα από 160 εκθέματα, αποκατεστημένα με σχολαστική φροντίδα, από την G.P., και αγωνιστικές μοτοσυκλέτες που κατέκτησαν 14 παγκόσμιους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλετών.
Οι νέοι χώροι περιλαμβάνουν επίσης την ανακαινισμένη Αεροδυναμική Σήραγγα (Galleria del Vento) και μια υπερυψωμένη βεράντα με θέα στη μεγάλη κεντρική πλατεία, η οποία κοσμείται από ένα μνημειακό ψηφιδωτό με τον αετό της Moto Guzzi.
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Ταυτόχρονα με τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου, αποκαλύπτεται η αποκλειστική έκδοση «105th Anniversary», με αφορμή την επέτειο των 105 χρόνων του «Οίκου του Αετού».
Διαθέσιμη από τον Οκτώβριο και μόνο έως τα τέλη του 2027, η ειδική έκδοση 105th Anniversary θα διατίθεται για τις Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada and V7 Stone και ξεχωρίζει για τον αποκλειστικό γκρι χρωματισμό της, με γυαλιστερό περλέ φινίρισμα.
Ο γκρι χρωματισμός ενισχύεται από κίτρινες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση, το γραφικό Moto Guzzi 105th Anniversary, που εκτείνεται κατακόρυφα και στις δύο πλευρές του ρεζερβουάρ, με τον αριθμό 105 να δεσπόζει στο σημείο όπου συνήθως βρίσκεται ο εμβληματικός αετός της μάρκας, και την ειδικά σχεδιασμένη σέλα.