Δωρεά 2 ηλεκτρικών λεωφορείων και 3 ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Κορινθίων από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil

Παραδόθηκαν σήμερα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τις ανάγκες της πόλης
motor-oil-electric-bus

Μια ακόμα σημαντική ενέργεια προς την τοπική κοινωνία της Κορίνθου από τη Motor Oil και το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, καθώς δύο αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία θα διατεθούν προς χρήση των κατοίκων, ενώ ένα ηλεκτρικό Mini δορυφορικό απορριμματοφόρο, καθώς και δύο ηλεκτρικά οχήματα αγροτικού τύπου, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της καθαριότητας.

H δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων με το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα.

motor-oil-electric-bus

Το μνημόνιο στοχεύει σε έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Δημοτών, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

motor-oil-electric-bus

Ο Όμιλος Motor Oil, διατηρώντας σταθερά τις αξίες και τις αρχές του, λειτουργεί διαχρονικά από την ίδρυσή του, θέτοντας έμπρακτα στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

