DS: Από 33.900 ευρώ το DS N°4 με τρία κινητήρια συστήματα

Διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα είναι το πολυαναμενόμενο DS N°4.

Το μοντέλο προσφέρεται σε 100% ηλεκτρική έκδοση E-TENSE με 213 ίππους και αυτονομία 450 χλμ., PLUG-IN HYBRID 225 ίππων με ηλεκτρική αυτονομία αυξημένη κατά 30%, και αυτοφορτιζόμενο HYBRID με 145 ίππους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DS N°4, με μήκος 4,40 μ., πλάτος 1,87 μ. και ύψος 1,47 μ., και με μεγάλους τροχούς διαμέτρου 72 εκ., έχει απόσταση από το έδαφος 19 εκ.

Σχεδιαστικά παραπέμπει σε crossover και η νέα φωτεινή υπογραφή του είναι χαρακτηριστική, άμεσα εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-TENSE PERFORMANCE και την τελευταία δημιουργία της μάρκας, το N°8.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 100% ηλεκτρικό N°4 E-TENSE συνδυάζει αυτονομία 450 χλμ. και υψηλές επιδόσεις με ισχύ 213 ίππων και ροπή 343 Nm. Εφοδιάζεται με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 58,3 kWh τύπου NMC, και έχει ικανότητα φόρτισης 100 χλμ. σε μόλις 11 λεπτά ή 20 έως 80% σε 31 λεπτά σε σημείο ταχείας φόρτισης και προσφέρει 3 επίπεδα αναγεννητικής πέδησης.

Το DS N°4 PLUG-IN-HYBRID φέρει ένα νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης ισχύος 225 ίππων, με 360 Nm ροπής και αυξημένη αυτονομία 81 χλμ., σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, αύξηση 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 14,6 kWh. Διαθέτει επίσης ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων eDCT7, σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου και τις επιδόσεις, με 7,4 δευτερόλεπτα επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα.

Επίσης, το DS N°4 HYBRID, ισχύος145 ίππων, συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2lt με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ενσωματωμένο απευθείας στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε αστική χρήση, το N°4 HYBRID μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και το 50% του συνολικού χρόνου, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και το στυλ οδήγησης.

Εξάλλου, φέρει πλειάδα συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, με εμπειρία ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Οι τιμές ξεκινούν από 33.900 ευρώ στην έκδοση DS N°4 HYBRID PALLAS, από 47.500 ευρώ στην έκδοση DS N°4 PLUG-IN HYBRID PALLAS και από 46.000 ευρώ στην έκδοση.