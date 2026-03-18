DS Automobiles: Το νέο N°7 με avant-garde σχεδίαση και προηγμένες τεχνολογίες

Μετά το λανσάρισμα του N°8, της 100% ηλεκτρικής ναυαρχίδας της DS με αυτονομία έως 750 χλμ., και στη συνέχεια του N°4, του πιο άνετου multi-energy hatchback της premium κατηγορίας C, η άφιξη του N°7 συνεχίζει αυτή τη δυναμική για τη DS Automobiles.

Πρόκειται για την πρώτη αντικατάσταση μοντέλου στη γαλλική μάρκα και τοποθετείται, όπως και το προκάτοχός του, στον πυρήνα της premium αγοράς στην κατηγορία των compact SUV

Όπως και στο DS 7, το πλάτος των 1,90μ. και το ύψος των 1,63μ. παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το μήκος αυξάνεται στα 4,66μ. (+7εκ.), ενώ αυξήθηκε και το μεταξόνιο στα 2,79μ. (+5εκ.).

Οι σχεδιαστές δημιούργησαν ένα αεροδυναμικό μοντέλο με συντελεστή 0,26, με φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, πίσω κάθετη φωτιστική υπογραφή DS LIGHT BLADE, ζάντες έως 21 ίντσες, καμπύλη οροφή, και αεροδυναμικό spoiler στην πίσω πόρτα, συντελεί στο συντελεστή οπισθέλκουσας Cx 0,26, ενώ οι πίσω πόρτες έχουν επιμηκυνθεί ώστε η επιφάνεια των πλαϊνών παραθύρων να αυξηθεί κατά 30%, και η προαιρετική πανοραμική οροφή είναι μεγαλύτερη κατά 40%.

Ο χώρος αποσκευών παρέχει έως και 560 λίτρα ανάλογα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τον εξοπλισμό ήχου, ενώ φέρει και διπλό δάπεδο ώστε να δημιουργείται επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης όταν αναδιπλώνονται οι πλάτες των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40/20/40.

Στην καμπίνα, το DS N°7 προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών, καλύπτοντας τα καθίσματα, το ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τα πάνελ των εμπρός και πίσω θυρών. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών ενσωματώνονται με κομψό τρόπο στο ταμπλό. Το τιμόνι σε σχήμα X, και η νέα υπογραφή της DS, σπάει τα καθιερωμένα πρότυπα.

Ως προς τα κινητήρια συστήματα, το DS N°7 E-TENSE, στην πλήρως ηλεκτρική του έκδοση, προσφέρει αυτονομία έως 740 χλμ. στην έκδοση LONG RANGE, με μπαταρία 97,2 kWh.

Η έκδοση E-TENSE AWD LONG RANGE, με την ίδια μπαταρία και τετρακίνηση, προσφέρει αυτονομία έως 679 χλμ. Η ηλεκτρική γκάμα συμπληρώνεται από την E-TENSE FWD με μπαταρία 73,7 kWh και αυτονομία έως 543 χλμ.

Η διαχείριση της ενέργειας ενισχύεται μέσω τριών επιπέδων αναγεννητικής πέδησης, τα οποία ρυθμίζονται από τα paddles πίσω από το τιμόνι. Συμπληρώνεται από τη λειτουργία One Pedal, που μεγιστοποιεί την ανάκτηση ενέργειας με την απελευθέρωση του πεντάλ του γκαζιού.

Το DS N°7 E-TENSE διατίθεται με τρία επίπεδα ισχύος: 230 hp για την έκδοση FWD, 245 hp για την FWD LONG RANGE και 350 hp για την AWD LONG RANGE, με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση.

Όλα τα ηλεκτρικά σύνολα κίνησης διαθέτουν λειτουργία Boost, η οποία προσφέρει αύξηση της ισχύος. Η έκδοση E-TENSE FWD μπορεί να αποδώσει έως 260 hp, ενώ η E-TENSE FWD LONG RANGE φτάνει τα 280 hp. Στην περίπτωση του DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE, η ισχύς αυξάνεται έως 375 hp.

Διαθέσιμο επίσης θα είναι το DS N°7 HYBRID με 145 ίππους και κατανάλωση καυσίμου 5,4 λίτρα/100 χλμ., προσφέροντας αυτονομία πάνω από 1.000 χλμ. Συνδυάζει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.2lt και έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, και επιτρέπει την κίνηση έως και 50% του συνολικού χρόνου σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία.

Το DS N°7 συγκεντρώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της μάρκας, προσφέροντας μια διαισθητική, ομαλή και ασφαλή εμπειρία οδήγησης, ενώ επιπλέον τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί για τις ηλεκτρικές εκδόσεις DS N°7 E-TENSE.

Καταλήγοντας, το μοντέλο διαθέτει την ανάρτηση DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ένα ελεγχόμενο σύστημα απόσβεσης συνδεδεμένο με κάμερα στην κορυφή του παρμπρίζ.