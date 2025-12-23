DS: Ξεκίνησαν οι πωλήσεις του DS N°8 με ηλεκτρική αυτονομία έως 750 χλμ.

Η ναυαρχίδα της DS Automobiles, το νέο DS N°8, είναι διαθέσιμο, πλέον, και για παραγγελίες στην Ελλάδα.

Ένα φινετσάτο μοντέλο, τεχνολογικά προηγμένο, αεροδυναμικό, με τροχούς 74 εκ., που υιοθετεί μια καινοτόμο και εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή, μπροστά, μέσω μιας φωτιζόμενης και αεροαποδοτικής μάσκας – οθόνης, της DS LUMINASCREEN, καθώς και προβολέων LED που αποτελούνται από τρεις μονάδες, περιμετρικά τονισμένες από 8 LED σκαλιστά σε μοτίβο «Clous de Paris».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εμπρός και πίσω DS LIGHTBLADE σε κάθετη διάταξη ολοκληρώνουν αυτή τη φωτεινή ταυτότητα.

Το DS N°8 διατίθεται με τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ισχύος 230, 245 και 350 ίππων, με την τελευταία να διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα συστήματα κίνησης διαθέτουν μια έξτρα ενίσχυση ισχύος (power boost) προσφέροντας +30 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση FWD, φτάνοντας δηλαδή τους 260 ίππους (7,7’’ στ 0-100 χλμ./ώρα), +35 ίππους στην έκδοση FWD LONG RANGE, με 280 ίππους (7,8’’), και +25 ίππους στην AWD Long Range, με 375 ίππους (5,4’’). Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 190 χλμ./ώρα για όλες τις εκδόσεις.

Προσφέρεται με δύο χωρητικότητες μπαταριών, 74 kWh στην έκδοση FWD και 97,2 kWh στις εκδόσεις FWD Long Range και AWD Long Range.

Η έκδοση DS N°8 FWD Long Range επιτυγχάνει συνδυασμένη αυτονομία 750 χλμ., με κατανάλωση 15,9 kWh ανά 100 χλμ., ενώ η αστική αυτονομία φτάνει τα 909 χλμ. Η συνδυασμένη ηλεκτρική αυτονομία των εκδόσεων FWD και AWD Long Range, ανέρχεται σε 550 χλμ. και 688 χλμ., αντίστοιχα.

Στο εσωτερικό η καθαρότητα του σχεδιασμού του συνδυάζει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και προηγμένης τεχνολογίας, με ανάγλυφα ένθετα, μαργαριταρένιες ραφές, δερμάτινες επενδύσεις, και στάνταρτ πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή.

Το DS N°8 εξοπλίζεται με το DS IRIS SYSTEM 2.0, το σύστημα πολυμέσων νέας γενιάς που ελέγχεται μέσω φυσικών φωνητικών εντολών ή από τη μεγάλη οθόνη αφής 16 ιντσών, με λογική χρήσης αντίστοιχη ενός smartphone.

Σε επίπεδο εξοπλισμού υποβοήθησης οδηγού, φέρει -εκτός των πολλών άλλων- DS DRIVE ASSIST 2.0, με ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας και λειτουργία PREDICTIVE ACC που προσαρμόζει την ταχύτητα στο προφίλ του δρόμου (στροφές, διασταυρώσεις, πλατείες, κ.α.) καθώς και στα όρια κυκλοφορίας.

Το DS N°8 προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού με τιμές από 56.900 ευρώ, χωρίς την κρατική επιδότηση.