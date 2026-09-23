Εδραιώθηκε η προστασία της μορφής της Vespa Primavera στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προκειμένου να προστατευτεί η μορφή της Vespa Pimavera, ενός εμβληματικού μοντέλου της Piaggio, και να μην αντιγραφεί, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ενέκρινε την καταχώριση τρισδιάστατου εμπορικού σήματος για τη μορφή του μοντέλου αυτού.

Το EUIPO έκανε δεκτή την αίτηση καταχώρισης του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος τόσο για τα δίτροχα οχήματα όσο και για τα μοντέλα κλίμακας, αναγνωρίζοντας τον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η μορφή της «Vespa Primavera» μέσω της χρήσης της.

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Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η Vespa είναι «ένα μοντέλο σκούτερ που διατίθεται στην αγορά από το 1946, του οποίου η φήμη, η αναγνωρισιμότητα και η αντίληψη από το σχετικό κοινό εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια θεμελιώδης αρχή που είχε ήδη διατυπωθεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τον διακριτικό χαρακτήρα της μορφής της Vespa LX.