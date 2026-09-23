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Εδραιώθηκε η προστασία της μορφής της Vespa Primavera στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναγνωρίστηκε ο διακριτικός χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το μοντέλο μέσω της χρήσης της
vespa-primavera
Δημήτρης Μπαλής
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Προκειμένου να προστατευτεί η μορφή της Vespa Pimavera, ενός εμβληματικού μοντέλου της Piaggio, και να μην αντιγραφεί, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ενέκρινε την καταχώριση τρισδιάστατου εμπορικού σήματος για τη μορφή του μοντέλου αυτού.

Το EUIPO έκανε δεκτή την αίτηση καταχώρισης του τρισδιάστατου εμπορικού σήματος τόσο για τα δίτροχα οχήματα όσο και για τα μοντέλα κλίμακας, αναγνωρίζοντας τον διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η μορφή της «Vespa Primavera» μέσω της χρήσης της.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η Vespa είναι «ένα μοντέλο σκούτερ που διατίθεται στην αγορά από το 1946, του οποίου η φήμη, η αναγνωρισιμότητα και η αντίληψη από το σχετικό κοινό εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια θεμελιώδης αρχή που είχε ήδη διατυπωθεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τον διακριτικό χαρακτήρα της μορφής της Vespa LX.

vespa-primavera

Στην αξιολόγησή του, το EUIPO αναφέρεται ότι «η Vespa διατίθεται στην αγορά όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Η μακροχρόνια αυτή χρήση την έχει καταστήσει εμβληματική στον κλάδο της μοτοσυκλέτας, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σχετικοί καταναλωτές να την αντιλαμβάνονται αμέσως ως ένδειξη συγκεκριμένης επιχειρηματικής προέλευσης. Παρότι ο σχεδιασμός της έχει υποστεί ορισμένες μεταβολές με την πάροδο των ετών, οι αλλαγές αυτές δεν έχουν αλλοιώσει ούτε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ούτε τον διακριτικό της πυρήνα.»

vespa-primavera

Με αυτή την απόφαση, το EUIPO εδραιώνει την προστασία της μορφής της Vespa στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεκτείνοντάς την σε όλες τις σχεδιαστικές εξελίξεις που παραμένουν πιστές στον διακριτικό της πυρήνα.

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