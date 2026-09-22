Τα γνήσια αξεσουάρ που κάνουν το MINI John Cooper Works ξεχωριστό

Ένα από τα σπορ μοντέλα που το δέχεσαι όπως είναι, είναι το 3θυρο MINI John Cooper Works.
Βέβαια, πάντα μπορείς να προχωρήσεις σε πινελιές εξατομίκευσης, δίχως να αλλοιώσεις τον χαρακτήρα του μοντέλου.
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Για παράδειγμα, στο 3θυρο MINI John Cooper Works, σε χρώμα Indigo Sunset Blue, μπορείς να προσθέσεις επιλεγμένα αξεσουάρ MINI για το εξωτερικό, το εσωτερικό και τους τροχούς.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η αεροτομή οροφής JCW, ο πίσω διαχύτης και τα πτερύγια JCW, αλλά και λεπτομέρειες από ανθρακονήματα, όπως η απόληξη εξάτμισης JCW και το κάλυμμα τάπας ρεζερβουάρ JCW. Παράλληλα, τα καλύμματα πλήμνης τροχών JCW και τα καπάκια βαλβίδων JCW ολοκληρώνουν τις δίχρωμες ζάντες John Cooper Works Lap Spoke 18 ιντσών.
Στο εσωτερικό, οι διακοσμητικοί πείροι των θυρών με φινίρισμα Red Line συνεχίζουν τη σπορ αισθητική, σε αρμονία με τον εξωτερικό σχεδιασμό.
Το 3θυρο MINI John Cooper Works με ισχύ 231 hp, και μέγιστη ροπή 380 Nm, επιταχύνει σε 6,1 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.