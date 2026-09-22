Τα γνήσια αξεσουάρ που κάνουν το MINI John Cooper Works ξεχωριστό

Ένα από τα σπορ μοντέλα που το δέχεσαι όπως είναι, είναι το 3θυρο MINI John Cooper Works.

Βέβαια, πάντα μπορείς να προχωρήσεις σε πινελιές εξατομίκευσης, δίχως να αλλοιώσεις τον χαρακτήρα του μοντέλου.

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Για παράδειγμα, στο 3θυρο MINI John Cooper Works, σε χρώμα Indigo Sunset Blue, μπορείς να προσθέσεις επιλεγμένα αξεσουάρ MINI για το εξωτερικό, το εσωτερικό και τους τροχούς.