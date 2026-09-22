Η γκάμα της Zeekr συστήθηκε σε στελέχη εταιρικών στόλων

Γνωριμία με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Zeekr 001, Zeekr 7X, Zeekr X και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT, απόλαυσαν στελέχη εταιρικών στόλων.

Στις Zeekr Driving Days που διοργάνωσε η GEO Mobility Hellas στην πίστα των Μεγάρων, και σε άλλες διαδρομές της Αττικής, έδωσε την ευκαιρία σε στελέχη εταιρειών και επαγγελματίες του κλάδου των εταιρικών πωλήσεων, να γνωρίσουν από κοντά τη Zeekr και να οδηγήσουν ολόκληρη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ειδικά σχεδιασμένες δυναμικές δοκιμασίες στην πίστα, αλλά και οδήγηση σε διαδρομές της Αττικής, όπου οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αξιολογήσουν στην πράξη την άμεση απόκριση των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης και τη συνολική οδηγική συμπεριφορά των μοντέλων.