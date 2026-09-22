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Η γκάμα της Zeekr συστήθηκε σε στελέχη εταιρικών στόλων

Η ηλεκτρική γκάμα στην πίστα των Μεγάρων αλλά και σε διαδρομές της Αττικής
zeekr-driving-days
Δημήτρης Μπαλής
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Γνωριμία με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Zeekr 001, Zeekr 7X, Zeekr X και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT, απόλαυσαν στελέχη εταιρικών στόλων.

Στις Zeekr Driving Days που διοργάνωσε η GEO Mobility Hellas στην πίστα των Μεγάρων, και σε άλλες διαδρομές της Αττικής, έδωσε την ευκαιρία σε στελέχη εταιρειών και επαγγελματίες του κλάδου των εταιρικών πωλήσεων, να γνωρίσουν από κοντά τη Zeekr και να οδηγήσουν ολόκληρη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ειδικά σχεδιασμένες δυναμικές δοκιμασίες στην πίστα, αλλά και οδήγηση σε διαδρομές της Αττικής, όπου οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αξιολογήσουν στην πράξη την άμεση απόκριση των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης και τη συνολική οδηγική συμπεριφορά των μοντέλων.

zeekr-driving-days

Σημειώνω ότι το Zeekr 001, το εντυπωσιακό luxury shooting brake της μάρκας, έχει αυτονομία που φτάνει έως τα 620 χλμ. και επιταχύνει σε 3,8 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα.

zeekr-driving-days

Το Zeekr 7X, το SUV νέας γενιάς, εντυπωσίασε με τους άνετους χώρους, την premium ποιότητα κατασκευής και την προηγμένη αρχιτεκτονική 800V. Συνδυάζει αυτονομία έως 615 χλμ. με δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης και ισχύ έως 646 ίππους.

Το Zeekr X, ένα compact premium SUV με εντυπωσιακές επιδόσεις και τετρακίνητη, επιταχύνει σε 3,8 δευτερόλεπτα.

zeekr-driving-days

Το δε νέο Zeekr 7GT, το αμιγώς ηλεκτρικό Grand Tourer με τον έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, αρχιτεκτονική 800V με γρήγορη φόρτιση σε 13 λεπτά, και αυτονομία έως 655 χλμ., κατεβάζει την επιτάχυνση σε έως 3,3 δευτερόλεπτα.

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