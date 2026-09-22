Ραντεβού αυτό το τριήμερο στο Αζερμπαϊτζάν για τη Formula 1

Από τη Μαδρίτη, η οποία σε μια νέα πίστα φιλοξένησε τον 14ο αγώνα της Formula 1, το σκηνικό μεταφέρεται στο Μπακού, από όπου ξεκινά η επόμενη τριάδα συνεχόμενων αγώνων.

Με τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes να έχει διευρύνει τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ, ενώ ακολουθούν ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, ο Λάντο Νόρις της McLaren, και ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο Μαξ Φερστάπεν που έπεται αναζητά την πρώτη του νίκη φέτος με τη Red Bull – Ford.

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Φέτος, το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου έχει μεταφερθεί μία ημέρα νωρίτερα: οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών διεξάγονται την Πέμπτη, οι κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή και ο αγώνας το Σάββατο στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Το επερχόμενο Grand Prix θα είναι ο δέκατος αγώνας που διεξάγεται στους δρόμους του Μπακού. Οκτώ διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί με την ονομασία «Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν» και μία, το 2016, ως «Grand Prix της Ευρώπης». Ο Σέρχιο Πέρες και ο Μαξ Φερστάπεν είναι οι μόνοι οδηγοί που έχουν κερδίσει περισσότερες από μία φορές στο Μπακού, με δύο νίκες έκαστος. Η Red Bull είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στη συγκεκριμένη πίστα, με πέντε νίκες. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες pole position, έχοντας εκκινήσει από την πρώτη θέση της σειράς εκκίνησης τέσσερις φορές.

Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν διαθέτει μια από τις ταχύτερες και πιο ιδιαίτερες πίστες δρόμου του ημερολογίου, μήκους 6,003 χιλιομέτρων, με 20 στροφές – ορισμένες εκ των οποίων είναι ορθές γωνίες – με ιδιαίτερα τεχνικά τμήματα που περνούν μέσα από την παλιά πόλη και μεγάλες ευθείες όπου τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες.

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Ορισμένοι από τους δρόμους της πόλης που αποτελούν μέρος της διαδρομής έχουν ασφαλτοστρωθεί εκ νέου.