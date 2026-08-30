Έγραψε ιστορία ο Sami Pajari στο ράλι Παραγουάης του WRC

Έχοντας κερδίσει το ράλι Εσθονίας, και στη συνέχεια το ράλι Φινλανδίας, στην πατρίδα του, ο Σάμι Παχάρι πήγε με ψυχολογία στα ύψη στα χώματα της Παραγουάης, για τον 11ο από τους 14 αγώνες του WRC για το 2026.

Με την 3η του σερί νίκη έγινε και ο πρώτος που κατακτά τις πρώτες του νίκες στο WRC και μάλιστα συνεχόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 24χρονος βρίσκεται τώρα μόλις 20 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Έλφιν Έβανς, και ομόσταβλό του στην Toyota, θέτοντας κι αυτός υποψηφιότητα για τον τίτλο!

«Καταπληκτικό», είπε ο Παχάρι στον τερματισμό. «Ευχαριστώ πολύ την ομάδα για άλλη μια φορά. Δεν ήταν ένα εύκολο ράλι. Η κατασκευή ενός τόσο αξιόπιστου αυτοκινήτου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είναι μια πραγματικά περήφανη στιγμή και είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Ο Παχάρι είχε πάρει τον έλεγχο του αγώνα κατά τη διάρκεια μιας χαοτικής Παρασκευής, όταν προβλήματα ελαστικών και περιστατικά ανακάτευαν επανειλημμένα την κατάταξη. Μπήκε την Κυριακή με 24,1 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Χέιντεν Παντόν, και κατάφερε να κερδίσει με διαφορά 25,8 δευτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Παντόν η δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ένα αξιοσημείωτο Σαββατοκύριακο στην πρώτη του εκκίνηση σε χωμάτινο δρόμο υψηλού επιπέδου στο WRC από το 2018.

Ο Νεοζηλανδός ηγήθηκε για λίγο του ράλι την Παρασκευή και παρέμεινε ο πλησιέστερος αντίπαλος του Παχάρι, πετυχαίνοντας ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα στην επιστροφή του με την Hyundai.

Στην 3η θέση με ένα ακόμα Hyundai ο Αντριέν Φορμό, που έκανε πολύ καλό αγώνα και κράτησε πίσω του τον Έβανς, ο οποίος διατηρείται επικεφαλής στη βαθμολογία με 216 βαθμούς, έχοντας τον Παχάρι στους 196 και τον Όλιβερ Σόλμπεργκ στους 175 βαθμούς, που τερμάτισε 5ος.

Ο Σουηδός είχε πρόβλημα την Παρασκευή, όταν ο κινητήρας του σταμάτησε κατά το φρενάρισμα ενώ αυτός ήταν επικεφαλής, αναγκάζοντας τους θεατές να βοηθήσουν να ξεκινήσει ξανά το GR Yaris Rally1.

Ο Τζος ΜακΈρλιν έφερε το M-Sport Ford του στην 6η θέση μετά από μια γεμάτη περιστατικά τελευταία ημέρα, κατά την οποία ένας σπασμένος λεβιές ταχυτήτων επισκευάστηκε έξυπνα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 10 χιλιοστών.

Στην προτελευταία ειδική είχε ατύχημα ο Τακάμοτο Κατσούτα με το Toyota. Μαζί με τον συνοδηγό του μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Άτυχος με μηχανικό πρόβλημα την πρώτη μέρα του αγώνα ο Σεμπαστιάν Οζιέ, που επανήλθε στον αγώνα πάλι με προβλήματα. Ολοκλήρωσε πολύ πίσω στην 34η θέση, αλλά ήταν ο πιο γρήγορος στην υπερειδική της Κυριακής που δίνει έξτρα βαθμούς. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι 6ος στη βαθμολογία, με δύο αγώνες λιγότερους (δεν ακολουθεί όλο το πρωτάθλημα) και μαθηματικά έχει λιγοστές ελπίδες τίτλου.

Εγκατάλειψη και για τον Τιερί Νεβίλ με το Hyundai.

Επόμενο ράλι στη Χιλή, 10-13 Σεπτεμβρίου, με το πρωτάθλημα να έχει πάρει φωτιά.