Νίκη του Marc Marquez με Ducati στο Sprint του MotoGP στην Αραγονία

Μπορεί ο Μάρκο Μπετσέκι να είχε την pole position στο Sprint του MotoGP στον αγώνα της Αραγονίας, στην Ισπανία, ωστόσο δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την πρώτη θέση στην εκκίνηση.

Κι αυτό διότι ναι μεν ξεκίνησε δυνατά, όμως στην πρώτη στροφή τον πέρασαν τα αδέρφια Μάρκες, πρώτα ο Μαρκ και έπειτα ο Αλεξ, με αποτέλεσμα να μείνει τρίτος.

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Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati πήρε την 3η του σερί νίκη σε Sprint, 20 συνολικά (πρώτος), και έδειξε ότι την ξέρει πολύ καλά την πίστα, έχοντας κερδίσει 7 φορές εκεί σε Grand Prix, και θα δούμε αύριο αν θα μπορέσει να πάρει μια 8η νίκη.

Ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini μετά από καιρό βρέθηκε ψηλά, στη δεύτερη θέση του τερματισμού, ενώ ο Μπετσέκι συμβιβάστηκε με την 3η θέση που του έδωσε αρκετούς βαθμούς, παραμένοντας δεύτερος στη βαθμολογία, 29 πόντους πίσω από τον ομόσταβλό του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος ξεκίνησε 5ος και τερμάτισε σε αυτή τη θέση.

Τέταρτος ήταν ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ, που ξεκίνησε 6ος, ενώ ο Ραούλ Φερνάντες που είχε αυτή τη θέση στην εκκίνηση με την Trackhouse Aprilia να τερματίζει 8ος.

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Από την 11η θέση ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την άλλη Ducati Gresini, έφτασε στην 6η θέση.

Ντιόγκο Μορέιρα και Ζοάν Ζαρκό με τις δύο Honda LCR τερμάτισαν σε θέσεις 7 και 9, με 10ο τον Τζακ Μίλερ με τη Yamaha της Pramac.

Τρεις αναβάτες δεν τερμάτισαν, έχοντας πτώση: Κουαρταράρο, ντι Τζιαναντόνιο, Μαρίνι.

Αύριο Κυριακή στις 15.00 το μεγάλο Grand Prix.

Βαθμολογία Οδηγών: Μαρτίν 245, Μπετσέκι 216, Μ. Μάρκες 212, Ογκούρα 208.