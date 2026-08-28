Ένα από τα πιο οικονομικά cabrio στην αγορά των μεταχειρισμένων

Το Peugeot 207 CC είναι ένα από τα πιο συμπαθή coupé-cabriolet και εκπροσωπεί μία κατηγορία που τείνει να εξαφανιστεί. «Τίμιο» για όσα προσφέρει και πλέον αρκετά εύκολο να το αποκτήσετε, καθώς υπάρχουν ευκαιρίες που ξεκινούν από 3.000 ευρώ.

Το 207 CC έκανε την εμφάνισή του το 2006, αντικαθιστώντας το Peugeot 206 CC. Παρόλο που η Mercedes-Benz SLK άνοιξε το δρόμο της σκληρής αναδιπλούμενης οροφής, η Peugeot από τη δεκαετία του 1930 πρωτοπόρησε στην κατασκευή coupé-cabriolet μοντέλων με τα θρυλικά Peugeot 402 και 602 Eclipse.

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Το γαλλικό μικρομεσαίο με την οροφή κλειστή είναι ένα μικρό coupé, ενώ όταν η οροφή ανοίγει μετατρέπεται σε cabrio, έτοιμο για ειδυλλιακές βόλτες.

Σημειώστε πως η διαδικασία της ηλεκτρικής αναδίπλωσης της οροφής διαρκεί 25 δλ. και μπορεί να πραγματοποιηθεί και εν κινήσει με ταχύτητα έως 10 χλμ./ώρα. Γίνεται πανεύκολα με το πάτημα ενός διακόπτη παρατεταμένα και αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί καμία ενέργεια απασφάλισης από την πλευρά του οδηγού, όπως συνέβαινε στο 206 CC.

Εξωτερική εμφάνιση και εσωτερικό

Η εξωτερική εμφάνιση του 207 CC στηρίζεται στην κλειστή έκδοση, προφανώς αρμονικά προσαρμοσμένο για την cabrio εκδοχή.

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Πιο συγκεκριμένα, το εμπρός μέρος και τα εμπρός-πίσω φωτιστικά σώματα είναι πανομοιότυπα με τις κλειστές εκδοχές του 207, ενώ οι διαφορές εντοπίζονται στο πλαϊνό και στο πίσω μέρος λόγω της αναδιπλούμενης μεταλλικής οροφής.

Peugeot 207 CC 2010

Το 2009, λοιπόν, το 207 CC έλαβε μία ελαφρά ανανέωση, καθώς η γαλλική φίρμα δεν ήθελε να ρισκάρει με πολλές αλλαγές στο επιτυχημένο τότε coupé-cabriolet, αφού είχε το δικό του φανατικό κοινό. Ανάμεσα σε άλλα, το μπροστινό μέρος και η μάσκα ανασχεδιάστηκαν, όπως είχε γίνει και με την υπόλοιπη σειρά των 207, ενώ τα πίσω φώτα υιοθέτησαν την τεχνολογία LED, κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο για την κατηγορία εκείνη την εποχή.

Peugeot 207 CC facelift

Το εσωτερικό, όπως και στο pro-facelift είναι βασισμένο στην κλειστή εκδοχή του 207. Όπως και εξωτερικά, δεν υπήρχε κάποια σημαντική αλλαγή. Τα υλικά είναι ποιοτικά και η συναρμογή προσεγμένη. Ο πίνακας οργάνων είναι ανασχεδιασμένος και πιο ευανάγνωστος.

Επίσης, είναι εργονομικό. Ωστόσο, όταν φτάσετε στο σημείο να το «ξεψαχνίσετε» κατά τη διαδικασία του ελέγχου, θα παρατηρήσετε και ένα εργονομικό ατόπημα που αφορά τη λαβή για το άνοιγμα του καπό, η οποία είναι τοποθετημένη κάτω αριστερά στην πλευρά του οδηγού και όταν την τραβάς «βρίσκει» στην πόρτα με αποτέλεσμα να πρέπει να είναι ανοιχτή για να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα υλικά στο εσωτερικό έχουν δείξει ανθεκτικά στο χρόνο. Αν η καμπίνα δεν έχει υποστεί κακή μεταχείριση, δε θα δείτε ιδιαίτερη φθορά.

Η καμπίνα του Peugeot 207 CC 2007

Το 207 CC είναι 2+2 θέσεων. Ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν αρκετό χώρο μπροστά, ωστόσο, πίσω όσο και μικρόσωμοι να είναι οι επιβάτες, χωρούν με τα δυσκολίας. Με άλλα λόγια, αν το προορίζετε για οικογενειακές μετακινήσεις, ξανασκεφτείτε το.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι 449 λίτρα όταν η οροφή είναι κλειστή, ενώ μειώνεται στα 187 λίτρα με την οροφή αναδιπλωμένη, αφού «φιλοξενείται» μέσα στο χώρο των αποσκευών.

Προτείνουμε το 207 CC με τον 1.600άρη ατμοσφαιρικό κινητήρα με το σύστημα μεταβλητού χρονισμού και βυθίσματος των βαλβίδων, απόδοσης 120 ίππων, διότι υπάρχουν σαφώς περισσότερες διαθέσιμες επιλογές. Ο κινητήρας αυτός «γεννήθηκε» από τη συνεργασία του PSA Group και της BMW. Είναι γραμμικός, πολιτισμένος και δεν έχει παρουσιάσει προβλήματα σε βάθος χρόνου. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων, το οποίο έχει καλή αίσθηση και σωστή κλιμάκωση. Ο εν λόγω κινητήρας εφοδιάζεται και με αυτόματο κιβώτιο, αλλά καλύτερα να αποφύγετε την επιλογή του αυτόματου κιβωτίου, γιατί έχουν αναφερθεί προβλήματα σε βάθος χρόνου.

Εκτός από το παραπάνω κινητήριο σύνολο, το 207 CC εξοπλίζεται και τον υπερτροφοδοτούμενο 1,6 λίτρων κινητήρα, (επίσης προερχόμενος από τη συνεργασία του PSA Group με την BMW) απόδοσης 150 ίππων, τον οποίο συναντήσαμε πρώτα στο 207 GT. Αν και είναι πιο σπιρτόζικος από τον ατμοσφαιρικό των 120 ίππων, έχουν αναφερθεί κατά καιρούς από ιδιοκτήτες ζητήματα στον τεντωτήρα της καδένας χρονισμού, αλλά και με το turbo του.

Peugeot 207 CC 2007

Ευχάριστο στο δρόμο

Ένα από τα βασικά θετικά χαρακτηριστικά του 207 CC είναι η οδική του συμπεριφορά. Είναι ευχάριστο, φιλικό και ευκολοδήγητο για πόλη και ταξίδια, ενώ ακόμα στις στροφές έχει ενδιαφέρον, εάν δεν το παρακάνει ο οδηγός. Όταν η οροφή είναι κλειστή, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το «κανονικό» 207.

Το 207 CC είναι έχει πολύ καλή συμπεριφορά στο δρόμο είτε με κλειστή είτε με ανοιχτή οροφή.

Σημειώστε πως έχουν τοποθετηθεί δυο χιαστές ράβδοι ανάμεσα στους τροχούς και μια εγκάρσια μπάρα λίγο πιο πίσω από τον εμπρός άξονα για την ακαμψία του αμαξώματος και σε συνδυασμό με την ανάρτηση, το αυτοκίνητο έχει την ικανότητα να στρίψει όπως και η κλειστή έκδοση. Οι ενισχύσεις αυτές και ο μηχανισμός της οροφής κάνουν αισθητό το επιπλέον βάρος σε σχέση με το κλειστό 207.

Όταν περνάμε από εγκάρσιες ανωμαλίες το αμάξωμα εμφανίζει φαινόμενο συντονισμού κυρίως σε υψηλότερη ταχύτητα και με ανοιχτή την οροφή.

Η ποιότητα κύλισης, ωστόσο, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο για τα δεδομένα της κατηγορίας και της εποχής, ακόμα και με ταχύτητα λίγο πάνω από τα 120 χλμ./ώρα, με τους αεροδυναμικούς θορύβους να μην ενοχλούν.

Peugeot 207 CC προ-facelift

Τι να προσέξετε

Όταν καταλήξετε σε συγκριμένο 207 CC έπειτα από την έρευνα αγορά σας, μην παραλείψετε επουδενί να το οδηγήσετε ή έστω να μπείτε συνοδηγοί, γιατί σε πιο έντονες ανωμαλίες πιθανό να υπάρχουν τριγμοί προερχόμενοι από την οροφή και καλό είναι να διαπιστώσετε πριν από την αγορά εάν είναι μικροί ή μεγάλοι και να κινηθείτε ανάλογα. Είναι λογικό να υπάρχουν τριγμοί σε τέτοιας χρονολογίας cabrio μοντέλα, αλλά με σωστή συντήρηση δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει την αγορά.

Επίσης, μη διστάσετε να ζητήσετε από τον ιδιοκτήτη να ανοίξει και κλείσει μπροστά σας τη οροφή.

Κάτι άλλο που θα χρειαστεί να ρωτήσετε τον ιδιοκτήτη είναι εάν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα ηλεκτρικά παράθυρα και τι έχει κάνει γι’ αυτό, διότι έχει αναφερθεί από αρκετούς κατόχους μη ομαλή λειτουργία τους (αργή κίνηση).

Επίσης, το σύστημα του a/c είναι ευαίσθητο και δεν είναι λίγες οι φορές που οι ιδιοκτήτες έχουν αναφέρει μέτρια απόδοση στην ψύξη.

Κατ’ άλλα, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή προβλήματα που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στην αγορά σας.

Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια, το Peugeot 207 CC διαθέτει 5 αερόσακους και εκτινασσόμενα ρολ μπαρ πίσω σε περίπτωση ανατροπής.

Τιμές

Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένως οι τιμές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως η χρονολογία του μοντέλου, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ο κινητήρας και η έκδοση, η κατάσταση, ακόμα και το πόσο άμεσα επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να το πουλήσει. Έτσι, προκύπτουν και οι ευκαιρίες.

Η τιμή του Peugeot 207 CC ξεκινάει από 3.000 ευρώ και φτάνουν έως λίγο πάνω από 8.000 ευρώ. Υπάρχουν πολλές επιλογές από 4.000 έως 5.000 ευρώ.

Συμπέρασμα

Το Peugeot 207 CC είναι ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο με πολλά θετικά, που μπορεί να χαρίσει ευχάριστες στιγμές σε όποιον συμβιώνει μαζί του, με κλειστή ή ανοιχτή οροφή. Αυτό ακριβώς είναι, όμως, και ο λόγος που χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην έρευνα αγοράς, γιατί τα cabrio μοντέλα έχουν επιπλέον το κομμάτι της οροφής που πρέπει να ελέγξουμε για να μην εμπλακούμε σε κοστοβόρες περιπέτειες.

Σε γενικές γραμμές, το γαλλικό coupé-cabriolet έχει αποδειχθεί αξιόπιστο και τα υλικά του ανθεκτικά στο χρόνο, χωρίς φθορές ακόμα και στα πρώτα μοντέλα. Επίσης, δύσκολα μπορεί να το έχει υποστεί κακή χρήση, καθώς απευθύνεται σε εργένηδες ή ζευγάρια, οπότε η χρήση είναι πιο απλή.

Μην ξεχνάτε πως, έχει σταματήσει η παραγωγή του, συνεπώς όσο περνούν τα χρόνια θα είναι πιο δύσκολο να βρείτε. Την παρούσα στιγμή, υπάρχουν πολλές επιλογές στη χώρα μας και σε πολύ καλές τιμές.

Εάν οι βόλτες στο δειλινό αποτελούν δέλεαρ για σας ή επιθυμούσατε από μικροί ένα αυτοκίνητο που να σας χαρίζει στιγμές ελευθερίας, το Peugeot 207 CC είναι σε θέση να σας το προσφέρει με χαμηλό κόστος κτήσης και σχετικά χαμηλό χρήσης, ενώ με σωστή αναζήτηση και έλεγχο, θα έχετε και απροβλημάτιστη συμβίωση.

Peugeot 207 CC 2010

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις

Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.

Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.

Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.

Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.