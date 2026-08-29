Νέο συμβόλαιο με τη McLaren ο παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1, Lando Norris

Εντάχθηκε για πρώτη φορά στη McLaren πριν από 9 χρόνια , μέσω του προγράμματος junior της ομάδας το 2017, όταν κατείχε τον ρόλο του Οδηγού Δοκιμών και Προσομοιωτή. Προήχθη σε θέση αγωνιζόμενου το 2019 και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε 163 Grand Prix, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο οδηγό στην ιστορία της McLaren . Σε αυτό το διάστημα, έχει εξασφαλίσει 18 Pole Position , 48 ​​βάθρα , 13 νίκες , 2 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών .

Λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη συνεχόμενη φετινή του νίκη στη Formula 1 , σε Ουγγαρία και Ολλανδία , ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη McLaren.

Αυτή η επέκταση του συμβολαίου, την οποία ανακοίνωσε ο Λάντο αυτοπροσώπως στην ομάδα, σήμερα στο McLaren Technology Centre, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ημέρας ανοιχτών θυρών για την οικογένεια και τους φίλους, παρέχει περαιτέρω σταθερότητα στην ομάδα.

Αυτό έρχεται μετά την επέκταση του συμβολαίου του Οσκαρ Πιάστρι τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Ζαν Μπρον και ο επικεφαλής της ομάδας Αντρέα Στέλα, έχουν υπογράψει μακροπρόθεσμα συμβόλαια τα τελευταία δύο χρόνια.

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Επίσης, ο Λάντο θα πάρει ως δώρο μια MCL39, με την οποία αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025 που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Αυτό το δώρο υπενθυμίζει τη συμβολή του στην ομάδα, βοηθώντας την να εξασφαλίσει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο Κατασκευαστών το 2025, ενώ ο πρώτος, το 2024, ήρθε μετά από 17 χρόνια!

Παράλληλα έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren στη Formula 1, από το 2008.

«Η McLaren είναι το σπίτι μου και είμαι πολύ χαρούμενος που υπογράφω ένα νέο συμβόλαιο που θα με κρατήσει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2030. Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι πριν από 9 χρόνια, ήμουν σαφής σχετικά με τους στόχους που ήθελα να πετύχω: να επαναφέρω τη McLaren στην πρώτη γραμμή και να κερδίσω πρωταθλήματα. Έχουμε πετύχει αυτόν τον στόχο, αλλά θέλουμε περισσότερα, θέλουμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και γνωρίζουμε ως ομάδα ότι είμαστε ικανοί να το πετύχουμε. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο αυτοκίνητο στη Μόντσα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, τόσο για το υπόλοιπο της σεζόν όσο και για τα επόμενα χρόνια», είπε ο Νόρις.