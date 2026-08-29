Στην pole position του MotoGP στην Αραγονία, ο Marco Bezzecchi

Όπως χθες, στα ελεύθερα δοκιμαστικά, έτσι και σήμερα στις κατατακτήριες, τόσο για το σημερινό Sprint, όσο και για το αυριανό Grand Prix του MotoGP στην Αραγονία, της Ισπανίας, ο Μάρκο Μπετσέκι έκανε τον καλύτερο χρόνο.

Ο Ιταλός, εκ των διεκδικητών του τίτλου, όντας στη δεύτερη θέση με 31 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο και ομόσταβλό του Χόρχε Μαρτίν, θα ξεκινήσει από την pole position, κερδίζοντας τον Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati, ο οποίος είναι 4ος στη βαθμολογία, μόλις 9 βαθμούς πίσω από τον Μπετσέκι.

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Ο αναβάτης της Aprilia παρά το γεγονός ότι δεν είχε ακόμη πλήρη φυσική κατάσταση μετά από ένα άσχημο ατύχημα στο γερμανικό Grand Prix του Ιουλίου, φαίνεται αποφασισμένος να κερδίσει στην Αραγονία, εκεί που ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ έχει κερδίσει 7 φορές!

Τρίτος στην εκκίνηση ο μικρότερος αδερφός του Μαρκ, ο Αλεξ, με Gresini Ducati.

Ο νικητής του βρετανικού Grand Prix, Ραούλ Φερνάντες θα εκκινήσει 4ος με τη την Trackhouse Aprilia, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν.

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Ο Πέδρο Ακόστα της KTM κράτησε την 6η θέση παρά την πτώση του στη στροφή 8, και ακολουθούν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46 Ducati, o Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, ο Ζοάν Ζαρκό με Honda LCR που επανήλθε δυνατός μετά από τρεις μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού, και ο Ντιόγκο Μορέιρα με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της LCR, καθώς η πρώτη έπαθε ζημιά μετά από πτώση του στο Q1.

Σήμερα Σάββατο στις 16.00 το Sprint και αύριο Κυριακή στις 15.00 το Grand Prix.