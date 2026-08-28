Το Octavia, το best seller της Skoda είναι τρεις δεκαετίες στην παραγωγή

Σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου, η Skoda θα γιορτάσει ένα ορόσημο: την παραγωγή του Octavia, που τέτοια μέρα, το 1996, βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του κεντρικού εργοστασίου στη Mlada Boleslav, μετά την ένταξή της στον όμιλο Volkswagen. Σήμερα, η τέταρτη γενιά του Octavia, του best seller της τσέχικης μάρκας, παράγεται στο ίδιο εργοστάσιο, αλλά και στο Kvasiny, και στο Kostanay του Καζακστάν. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Εως τώρα, σε τρεις δεκαετίες έχουν κατασκευαστεί σχεδόν 7,9 εκατομμύρια μονάδες. Το όνομα Octavia χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μοντέλο που παραγόταν από το 1959 έως το 1971, και επιλέχτηκε ξανά για το μοντέλο της νέας εποχής της Skoda. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1992, έναν χρόνο μετά την ένταξη της Skoda Auto στον όμιλο Volkswagen, ενώ μια νέα μονάδα παραγωγής στο εργοστάσιο της Mlada Boleslav αύξησε την ετήσια δυναμικότητα από 90.000 σε 350.000 οχήματα.

Το Skoda Octavia της πρώτης γενιάς, με αμάξωμα liftback και χώρο αποσκευών 528 λίτρων, παρουσιάστηκε στις 4 Απριλίου 1996, ενώ η παραγωγή σειράς άρχισε στις 3 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το Octavia Combi ακολούθησε τον Μάρτιο του 1998 και το 1999 προστέθηκε τετρακίνητη έκδοση. Το 2000 έκανε το ντεμπούτο του το πρώτο Octavia RS. Η πρώτη γενιά εξελίχθηκε σε πραγματική εμπορική επιτυχία: συνολικά παρήχθησαν 1,44 εκατομμύρια μονάδες, ενώ επιλεγμένες εκδόσεις παρέμειναν στην παραγωγή έως το 2010, παρότι η δεύτερη γενιά του σύγχρονου Octavia είχε ήδη παρουσιαστεί το 2004. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η δεύτερη γενιά προσέφερε ακόμη μεγαλύτερους χώρους, έχοντας και χώρο αποσκευών αυξημένο κατά 32 λίτρα, περισσότερη πρακτικότητα και νέες τεχνολογίες, όπως το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής της, το 2013, είχαν κατασκευαστεί 2,6 εκατομμύρια μονάδες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η τρίτη γενιά του Skoda Octavia, που παράχθηκε από το 2012 έως το 2020, σημείωσε επίσης υψηλό όγκο παραγωγής, και εισήγαγε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τεχνολογίες που έως τότε συναντούσε κανείς σε οχήματα ανώτερων κατηγοριών. Παράλληλα, διέθετε ελαφρύτερο αμάξωμα, βελτιστοποιημένους κινητήρες TSI και TDI, καθώς και έκδοση GreenLine. Η τελευταία ενσωμάτωνε τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών, όπως ειδική κάλυψη στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης. Το 2017, η τρίτη γενιά του σύγχρονου Octavia ανανεώθηκε εκτενώς, αποκτώντας επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος με διαχωρισμένους προβολείς, οθόνες infotainment με γυάλινη επιφάνεια και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης.