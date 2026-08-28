Με χρώματα τα ελαστικά της Pirelli στο MotoGP 2027

Η Pirelli, όπως από καιρό έχουμε γράψει, θα είναι από το 2027 αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών στο MotoGP, παίρνοντας τη θέση της Michelin.

Σημειώνω ότι ήδη, από το 2024, η Pirelli εφοδιάζει με ελαστικά τις κατηγορίες Moto2 και Moto3.

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Για τη νέα εποχή του MotoGP, από το 2027, που θα έχουμε μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ., 100% μη ορυκτά καύσιμα, και περιορισμό της αεροδυναμικής ανάπτυξης, η Pirelli πρόκειται να παρουσιάσει ελαστικά με χρωματικές σημάνσεις, όπως στη Formula 1.

Κάθε γόμα: μαλακή, μεσαία και σκληρή, και κάθε τύπος ελαστικού: για στεγνό δρόμο, βρεγμένο ή ενδιάμεσες συνθήκες, θα αναγνωρίζεται από διαφορετικό χρώμα.

Στην Formula 1, το κόκκινο υποδηλώνει τη μαλακή γόμα, το κίτρινο τη μεσαία και το λευκό τη σκληρή, ενώ μια μπλε γραμμή προσδιορίζει το πλήρες βρόχινο ελαστικό και το πράσινο το ενδιάμεσο. Η Pirelli θα επαναφέρει ενδιάμεσα ελαστικά, τα οποία κατήργησε η Michelin το 2017.