Ο Marco Bezzecchi ταχύτερος με την Aprilia στα δοκιμαστικά του MotoGP στην Αραγονία

Παρά τον τραυματισμό που υπέστη στο Sachsenring τον Ιούλιο, ο Μπετσέκι έκανε τον ταχύτερο χρόνο σήμερα, στα ελεύθερα δοκιμαστικά, για το MotoGP στην Αραγονία.

Ο αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia, με νέο ρεκόρ πίστας στο MotorLand, ξεπέρασε τη Ducati της Gresini του Αλεξ Μάρκεθ και την εργοστασιακή Ducati του μεγάλου αδερφού Μαρκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέταρτο χρόνο έκανε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46, και πέμπτο χρόνο ο Φερμίν Αλντεγκέρ, με τη Gresini Ducati, επιστρέφοντας μετά τον τραυματισμό του.

Ο Ραούλ Φερντάντες της Trackhouse Aprilia ανέβηκε στην έκτη θέση στο τέλος της περιόδου, ξεπερνώντας την εργοστασιακή Aprilia του Χόρχε Μαρτίν.

Την όγδοη θέση πήρε με την KTM ο Πέδρο Ακόστα, ενώ ο Φράνκο Μορμπιντέλι με VR46 μπήκε κατευθείαν στο Q2 με την ένατη θέση, όπως και ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR, επιστρέφοντας μετά από μια τρίμηνη απουσία λόγω του τραυματισμού στο Grand Prix της Βαρκελώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντιόγκο Μορέιρα με την άλλη Honda LCR θα δώσει μάχη αύριο στο Q1 για μια από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στο Q2 για την pole position.

Το ίδιο και ο Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή Honda, όπως και ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati.

Ο Τζακ Μίλερ ήταν ο μόνος αναβάτης που έπεσε στη διάρκεια της περιόδου, με την Pramac Yamaha.

Αύριο η μάχη για την pole position και τις θέσεις εκκίνησης.