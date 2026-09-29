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Έκπτωση Piaggio σε όλη τη γκάμα Beverly

Το urban crossover μοντέλο προσφέρεται με όφελος 300 ευρώ
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Δημήτρης Μπαλής
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Το Piaggio Beverly αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στην κατηγορία των σκούτερ με μεγάλους τροχούς, συνδυάζοντας την ευελιξία και την πρακτικότητα για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, με την άνεση, την ασφάλεια και τις επιδόσεις για μεγαλύτερες διαδρομές.

Η ελληνική εταιρεία προσφέρει τώρα το μοντέλο με μείωση τιμής κατά 300 ευρώ.

Το urban crossover σκούτερ της Piaggio, διατίθεται στις εκδόσεις 310 κ.εκ. και 400 κ.εκ., καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης. Το Beverly 310 προτείνεται για όσους αναζητούν ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα, ενώ το Beverly 400 προσφέρει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη άνεση στο ταξίδι. 

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Η απόκτηση του Beverly μπορεί να συνδυαστεί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now, το οποίο προσφέρει πρόσθετη ευελιξία και επιτρέπει στον πελάτη να γνωρίζει από την αρχή την εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματός του στο τέλος της χρηματοδότησης.

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