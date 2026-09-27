Για 19 μέτρα δεν μπόρεσε να πάρει την πρώτη του νίκη φέτος ο Verstappen στο Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν

Είναι απίστευτο το πώς εξελίχθηκε το χθεσινό, 15ο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Στους δρόμους της πόλης, έπειτα από δύο αυτοκίνητα ασφαλείας και καθεστώς κίτρινης σημαίας στο τέλος, ο Τζορτζ Ράσελ πήρε μια δίκαιη νίκη ξεκινώντας από την pole position, όμως ηθικά νικητής είναι και ο Μαξ Φερστάπεν που ξεκίνησε 8ος με τη Red Bull – Ford και έδειξε ότι δεν κέρδισε στις λεπτομέρειες.

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Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αν δεν είχε πρόβλημα με την ισχύ του μονοθεσίου στις κατατακτήριες, και ξεκινούσε από τις πρώτες θέσεις τον αγώνα, ίσως να πανηγύριζε την πρώτη του φετινή νίκη. Εκανε προσπεράσεις, τον άφησε και ο ομόσταβλός του Ισάκ Χάτζαρ να περάσει, τον καθυστέρησε πολύ ο αργός Πιάστρι με τη McLaren, βοηθήθηκε από τα αυτοκίνητα ασφαλείας, αλλά και ο Ράσελ από την κίτρινη σημαία στο τέλος, που δεν άφηνε προσπεράσεις.

Τελικά, ο Φερστάπεν έχασε για μόλις 19 μέτρα απόσταση που ούτε με ανάσα δεν είναι, καθώς στα 60 μέτρα που τρέχουν οι δρομείς στον κλειστό στίβο, λέμε για τον αγώνα «μιας ανάσας».

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στο Αζερμπαϊτζάν

Ο νικητής Τζορτζ Ράσελ με Merecdes

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Πέτυχε νίκη ξεκινώντας από την pole position και διατηρώντας την πρωτοπορία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και βρήκε ξανά την καλύτερη φόρμα του για τη φετινή σεζόν. Η διαφορά από τον ομόσταβλό του στη βαθμολογία παραμένει σημαντική, στους 66 βαθμούς, αλλά θα δώσει τη μάχη του για τον τίτλο.

Κερδισμένος και ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford

Στους κερδισμένους της υπόθεσης, αν και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να πάρει την πρώτη του νίκη. Είχε δύναμη, σθένος και ικανότητα, όμως δεν του έφτασαν τα μέτρα.

Κερδισμένος και ο Ισάκ Χάτζαρ με Red Bull – Ford

Επέστρεψε μετά από 3 αγώνες εξαιτίας τραυματισμού στο χέρι και ήταν εντυπωσιακός ανεβαίνοντας στην 3η θέση, Είχε παραχωρήσει νωρίτερα τη θέση του στον Φερστάπεν, προκειμένου να κυνηγήσει τους πρώτους, Ράσελ και Πιάστρι. Ο μαχητικός 21χρονος απέδειξε ότι έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει.

Κερδισμένος και ο Σέρχιο Πέρες με Cadillac

Σε αντίθεση με τον υποτονοκό Βάλτερι Μπότας, τον ομόσταβλό του, ο Σέρχιο Πέρες ήταν εξαιρετικός από την αρχή στο Μπακού, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως «θηρίο» των σιρκουί πόλης και οδηγώντας την Cadillac του σε θέσεις που το μονοθέσιο δεν άξιζε βάσει δυναμικής.

Κερδισμένος και ο Εστεμπάν Οκόν με Haas

Ισως βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός της ομάδας, καθώς ο Γάλλος δήλωσε «ελεύθερος οδηγός» για το 2027. Όμως, στο Μπακού, το μονοθέσιο απέδωσε άψογα, και πήρε την 8η θέση από τον ομόσταβλό του Ολιβερ Μπέρμαν.

Στους χαμένους ο Φράνκο Κολαπίντο με Alpine

Επεσε πάνων στον ομόσταβλό του Πιέρ Γκασλί και αυτός πάνω στον Λάντο Νόρις της McLaren, εγκαταλείποντας όλοι. Το κλίμα στην Alpine το βράδυ του Σαββάτου ήταν κάθε άλλο παρά ευχάριστο. Ο Κολαπίντο τιμωρήθηκε με θέσεις ποινής για τον επόμενο αγώνα, όμως η ζημιά έγινε.

Στους χαμένους και η Aston Martin

Οι αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο που έφερε στην Ουγγαρία και έδιναν ελπίδες ότι η ομάδα κάτι θα σώσει φέτος, δεν αποδίδουν. Ο Λανς Στρολ εγκατέλειψε για τέταρτο συνεχόμενο Grand Prix, ενώ και ο Φερνάντο Αλόνσο έχει διαρκώς προβλήματα.