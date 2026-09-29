Ήρθε και το plug-in hybrid BYD Dolphin G με τιμές από 22.900 ευρώ

Μετά το ATTO2 plug-in hybrid, με τεχνολογία Super Hybrid DM, η BYD λανσάρει και το DOLPHIN G DM-i με αυτή τη τεχνολογία. Όπως και το ATTO 2 DM-i, που είναι το μοναδικό plug-in hybrid στην κατηγορία των B-SUV, έτσι και το DOLPHIN G DM-i, είναι το μοναδικό plug-in hybrid στην κατηγορία των supermini. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD συνδυάζει θερμικό μοτέρ, δύο ηλεκτρικά μοτέρ και μπαταρία Blade Battery. Με αυτόν τον τρόπο, στις καθημερινές μετακινήσεις μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις υπάρχει και το ρεζερβουάρ βενζίνης. Το DOLPHIN G DM-i θα προσφέρεται κι αυτό με δύο επιλογές μπαταρίας, τις ίδιες του ATTO 2 DM-i, 7,4 kWh με αυτονομία 40 χλμ., και 18,3 kWh αλλά με αυτονομία έως 105 χλμ. (90 το ATTO2 DM-i).

Η μέση κατανάλωση καυσίμου (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) υπολογίζεται σε μόλις στα 1,4 λίτρα/100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως και 1.020 χλμ. με τη μικρή μπαταρία, και έως 1.040 χλμ., με τη μεγάλη μπαταρία, με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Με μήκος 4,160μ. και πλάτος 1,825μ., το πρώτο hatchback της BYD στην κατηγορία B, είναι κατά 17 εκατοστά μικρότερο από το SUV ATTO 2 DM-i. Σχεδιαστικά διακρίνεται από καμπύλες, με τις εισαγωγές αέρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, και κάθετες γραμμές στα άκρα. Μια ενιαία γραμμή διατρέχει το πλάι του αμαξώματος, και προσφέρονται ζάντες αλουμινίου 16 ή 18 ιντσών. Στο πίσω μέρος, μία οριζόντια φωτεινή μπάρα διατρέχει όλο το πλάτος του αμαξώματος με το λογότυπο της BYD στη μέση. Ψηλά βρίσκεται μια αεροτομή τύπου ουράς πάπιας (ducktail).

Στο εσωτερικό, θα συναντήσουμε οριζόντιες γραμμές, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, κεντρικά τοποθετημένη οθόνη infotainment (10,1 στην έκδοση Active ή 12,8 ιντσών στις υπόλοιπες), επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού, αποθηκευτικό χώρο δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Μια σειρά διακοπτών στη βάση του ταμπλό ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ και τα προγράμματα οδήγησης.

Το μεταξόνιο των 2,610μ., προσφέρει σχετική άνεση και για πέμπτο επιβάτη, με το πορτ-μπαγκάζ να φιλοξενεί 425 λίτρα αποσκευών, και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνουν σε διάταξη 40:60, αυξάνοντας τη χωρητικότητα. Το κινητήριο σύστημα αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1.5lt που λειτουργεί ώστε να διατηρεί την Blade Battery πάντα φορτισμένη, και συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια.

Οδηγώντας, μπορείς να επιλέξεις είτε EV mode οδήγηση με τη μπαταρία να είναι φορτισμένη για να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά (το ηλεκτρομοτέρ φορτίζει τη μπαταρία και με την ανάκτηση ενέργειας), ή HEV hybrid mode που χρησιμοποιεί το συνδυασμό θερμικού και ηλεκτρικού μοτέρ. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους. Ξεκινώντας ηλεκτρικά, επιταχύνει σε 9,3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.