Το εμβληματικό Renault 8 Gordini αναβίωσε και έγινε ηλεκτρικό

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Renault τολμά και αναβιώνει ιστορικά της μοντέλα.

Μάλιστα, ενόψει των εγκαινίων του μελλοντικού μουσείου Renault Collections στο Flins, σε περίπου δεκαπέντε μήνες, η γαλλική μάρκα θα σωρεύσει τα 129 χρόνια ιστορίας της, με πολύ ξεχωριστά οχήματα.

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Μετά το ηλεκτρικό restomod concept car R17 x Ora Ïto και το Renault 5 Diamant, η μάρκα με σήμα το διαμάντι, παρουσιάζει το Renault 8 Gordini Concept.

Πρόκειται για ένα διθέσιο ηλεκτρικό coupe που θα αποκαλυφτεί επίσημα στο περίπτερο της Renault στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, από τις 12 – 18 Οκτωβρίου 2026.

Το πρωτότυπο μοντέλο βασίζεται στην ιδέα του Renault 8 Gordini του 1964, που διέθετε κινητήρα 95 ίππων τοποθετημένο πίσω, καθώς και διάταξη πίσω κίνησης, προσφέροντας πραγματικές αγωνιστικές επιδόσεις.