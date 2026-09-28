Το εμβληματικό Renault 8 Gordini αναβίωσε και έγινε ηλεκτρικό

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Renault τολμά και αναβιώνει ιστορικά της μοντέλα.
Μάλιστα, ενόψει των εγκαινίων του μελλοντικού μουσείου Renault Collections στο Flins, σε περίπου δεκαπέντε μήνες, η γαλλική μάρκα θα σωρεύσει τα 129 χρόνια ιστορίας της, με πολύ ξεχωριστά οχήματα.
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Μετά το ηλεκτρικό restomod concept car R17 x Ora Ïto και το Renault 5 Diamant, η μάρκα με σήμα το διαμάντι, παρουσιάζει το Renault 8 Gordini Concept.
Πρόκειται για ένα διθέσιο ηλεκτρικό coupe που θα αποκαλυφτεί επίσημα στο περίπτερο της Renault στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, από τις 12 – 18 Οκτωβρίου 2026.
Το πρωτότυπο μοντέλο βασίζεται στην ιδέα του Renault 8 Gordini του 1964, που διέθετε κινητήρα 95 ίππων τοποθετημένο πίσω, καθώς και διάταξη πίσω κίνησης, προσφέροντας πραγματικές αγωνιστικές επιδόσεις.
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Στη συνέχεια, το όνομα Gordini δόθηκε σε μια σπορ έκδοση ενός μοντέλου παραγωγής, με χαρακτηριστική διπλή λευκή λωρίδα.
Το Renault 8 Gordini Concept είναι ένα σχεδιαστικό project 100% Renault, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερα από 300 σκίτσα για τη δημιουργία του. Εχει μήκος 4,12 μ., πλάτος 1,88 μ. και ύψος 1,27 μ., με τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 20 ιντσών πίσω, και 2 πόρτες σε αντίθεση με το μοντέλο του 1964, έχοντας επιθετικό εμπρός μέρος, με τονισμένη σχεδίαση σε σχήμα V και έξι φωτιστικά σώματα.
Το πίσω μέρος είναι φαρδύ, μυώδες και έντονα σμιλεμένο, και φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα 270 ίππων.
Αν και το concept car δε μοιάζει ιδιαίτερα με τον προκάτοχό του ως προς τις αναλογίες, πολλά σχεδιαστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά έχουν μεταφερθεί σε εκσυγχρονισμένη μορφή.
Η σχεδίαση του εσωτερικού φέρει βουρτσισμένο αλουμίνιο και Alcantara, μπάκετ καθίσματα με μπλε κοτλέ ύφασμα, στρογγυλά όργανα που είναι ψηφιακές οθόνες, και ατμοσφαιρικό φωτισμό.
Εν αναμονή να το δούμε από κοντά στο Παρίσι.