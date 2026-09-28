Τρεις σημαντικές διακρίσεις για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό στα Hellenic Responsible Awards

Με δύο Χρυσά και ένα Χάλκινο βραβείο ξεχώρισαν για άλλη μια χρονιά η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός στα Hellenic Responsible Awards, με όχημα επενδύσεις και έργα στους τομείς της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος, της ταξιδιωτικής εμπειρίας και της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες απέσπασαν:

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Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Τεχνολογία & Περιβάλλον» για το πρωτοποριακό σύστημα «έξυπνης» επιτήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας, που συνδυάζει κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και PTZ & τεχνολογίες IoT με την πλατφόρμα Lanternn της Valerann. Η λύση αυτή υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλος μήκος χιλιομέτρων και αποτελεί την επόμενη γενιά διαχείρισης συμβάντων στους αυτοκινητοδρόμους, βελτιώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανίχνευσης και απόκρισης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για τη δημιουργία των microsites «Διαδρομές» και το «Πάρκο Σκύλων» στον ΣΕΑ Μαλακάσας «Σείριος». Μέσα από τις δύο πρωτοβουλίες, η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός αναβαθμίζουν την εμπειρία του ταξιδιώτη, συνδυάζοντας την ασφαλή μετακίνηση με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τη φροντίδα για τους τετράποδους συνταξιδιώτες. Οι «Διαδρομές» λειτουργούν ως ψηφιακοί ξεναγοί, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι, ενώ το «Πάρκο Σκύλων» προσφέρει έναν ασφαλή χώρο ξεκούρασης και εκτόνωσης για τα ζώα συντροφιάς. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν τα σωματεία «Liberty Guide Dogs» και «Λάρα», ενώ έχουν υιοθετήσει και σκύλο-οδηγό με το όνομα «Route».

Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Αριστεία στην Εκπαίδευση» για τη μακροχρόνια συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και την υλοποίηση του προγράμματος «Ασφαλώς Ποδηλατώ», με στόχο την καλλιέργεια οδικής παιδείας και υπεύθυνης συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τη διαρκή δέσμευση της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού να επενδύουν σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Από την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της εμπειρίας του ταξιδιώτη, έως την εκπαίδευση της νέας γενιάς και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υπεύθυνη μετακίνηση, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να αναπτύσσουν δράσεις που δημιουργούν αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους.