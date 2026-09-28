Στις αρχές του 2027 το λανσάρισμα της κινεζικής AVATR στην Ελλάδα

Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα, μιας ακόμα κινεζικής μάρκας που θα εκπροσωπήσει ο όμιλος Βασιλάκη, αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η εταιρεία θα εισάγει το πολυτελές SUV AVATR 07L και το υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T, που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, με μια σύγχρονη αντίληψη της έξυπνης πολυτέλειας.

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Η νέα αυτή ultra premium μάρκα έχει την υποστήριξη δύο πολύ σημαντικών, παγκόσμιων ομίλων στο χώρο της αυτοκίνησης και της ηλεκτροκίνησης: τη Changan και τη CATL.

Η Changan αποτελεί τη βιομηχανική ραχοκοκαλιά της AVATR, και έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μηχανολογικό σύστημα που καλύπτει την ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας του οχήματος, την ανάπτυξη και τη ρύθμιση του πλαισίου, την κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο.