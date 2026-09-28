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Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανταλλαγής Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ

Μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού στο Opel Trade-Up
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Δημήτρης Μπαλής
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Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της Opel, που προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο Opel, συνεχίζεται.

Το Opel Trade-Up επιβραβεύει τους ιδιοκτήτες παλαιότερων αυτοκινήτων με όφελος που αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία του οχήματός τους.

Συγκεκριμένα, στο Opel Corsa το όφελος είναι έως 3.300 ευρώ, στο Opel Mokka έως 2.400 ευρώ, στο Opel Frontera έως 2.500 ευρώ και στο Opel Grandland έως 4.100 ευρώ.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

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