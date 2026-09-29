Με τον κινητήρα βενζίνης turbo 100 το Peugeot 208

Με επιλογές βενζίνης, Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, το Peugeot 208 είναι από τα πιο δυναμικά supermini μοντέλα της ελληνική αγοράς.
Μετά την αισθητική του ανανέωση και την προσθήκη της προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας, το Peugeot 208 προσφέρεται και με τον νέο κινητήρα βενζίνης Turbo 100.
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Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Λειτουργεί βάσει του κύκλου Miller, και αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ., έχοντας μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ.
Το μοτέρ συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, και χαρίζει επιτάχυνση 10,1 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 195 χλμ./ώρα.
Η μέση κατανάλωση βενζίνης περιορίζεται στα 5,1 λίτρα/100 χλμ., ενώ με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των 116 γρ./χλμ., δεν υποχρεούται ο ιδιοκτήτης σε τέλη κυκλοφορίας, ενώ έχει και καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο της Αθήνας.
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Το προγραμματισμένο service πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.
Το νέο Peugeot 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900 ευρώ στην έκδοση Style Plus, με ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού, έχοντας, μεταξύ άλλων: προβολείς τεχνολογίας LED με αυτόματη λειτουργία, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, Connected Navigation 3D με αναγνώριση φωνητικών εντολών, Cruise Control με Speed Limiter, κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών με εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, εμπρός υποβραχιόνιο και ηλεκτρικό χειρόφρενο.
Την εικόνα ολοκληρώνουν τα φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών και οι ζάντες 16 ιντσών.
Εξάλλου, η έκδοση Peugeot 208 Hybrid, με υβριδική τεχνολογία 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Προσφέρεται σε εκδόσεις ισχύος 110 και 145 ίππων, και με έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο, ο οποίος υποστηρίζει την εκκίνηση και την επιτάχυνση, επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση του αυτοκινήτου για τουλάχιστον το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες.
Το Peugeot 208 Hybrid είναι διαθέσιμο από 21.500 ευρώ.
Καταλήγοντας, τη γκάμα των κινητήριων συστημάτων ολοκληρώνει το αμιγώς ηλεκτρικό E-208 των 156 ίππων, που προσφέρει αυτονομία έως 433 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο, και έως 598 χλμ. στην πόλη.