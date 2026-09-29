Με τον κινητήρα βενζίνης turbo 100 το Peugeot 208

Με επιλογές βενζίνης, Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, το Peugeot 208 είναι από τα πιο δυναμικά supermini μοντέλα της ελληνική αγοράς.

Μετά την αισθητική του ανανέωση και την προσθήκη της προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας, το Peugeot 208 προσφέρεται και με τον νέο κινητήρα βενζίνης Turbo 100.

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Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Λειτουργεί βάσει του κύκλου Miller, και αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ., έχοντας μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ.

Το μοτέρ συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, και χαρίζει επιτάχυνση 10,1 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 195 χλμ./ώρα.

Η μέση κατανάλωση βενζίνης περιορίζεται στα 5,1 λίτρα/100 χλμ., ενώ με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των 116 γρ./χλμ., δεν υποχρεούται ο ιδιοκτήτης σε τέλη κυκλοφορίας, ενώ έχει και καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο της Αθήνας.

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Το προγραμματισμένο service πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.