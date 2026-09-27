Με 56 πληρώματα και σχεδόν 1.200 χλμ. ξεκινά το 1000 Miglia Experience Greece

Αντίστροφη μέτρηση για έναν αγώνα – ταξίδι στο χρόνο με το αυτοκίνητο.

Το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η εκκίνηση του 1000 Miglia Experience Greece, με 56 πληρώματα να βρίσκονται κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολις, για έναν αγώνα που συνδυάζει μηχανοκίνητο αθλητισμό και περιήγηση σε ορισμένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρα μας!

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Εκπρόσωποι συνολικά 16 χωρών θα συμμετάσχουν στον φετινό αγώνα, με αυτοκίνητα από το 1927 έως και σύγχρονα, κατασκευασμένα μέσα στο 2026! Για παράδειγμα, η Alfa Romeo 6C του 1927 είναι ένα αυτοκίνητο που σε λίγους μήνες θα συμπληρώσει έναν αιώνα από τότε που κατασκευάστηκε, όμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος σε εμβληματικούς αγώνας ιστορικών οχημάτων, όπως το 1000 Miglia Experience Greece.

Στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 θεσμοθετείται και ένα νέο έπαθλο: «Italian Icon Cars», που αφορά σε αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ιταλία, με ελάχιστη ισχύ κινητήρα 240 ίππους.