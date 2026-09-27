Με 56 πληρώματα και σχεδόν 1.200 χλμ. ξεκινά το 1000 Miglia Experience Greece

Αντίστροφη μέτρηση για έναν αγώνα – ταξίδι στο χρόνο με το αυτοκίνητο.
Το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η εκκίνηση του 1000 Miglia Experience Greece, με 56 πληρώματα να βρίσκονται κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολις, για έναν αγώνα που συνδυάζει μηχανοκίνητο αθλητισμό και περιήγηση σε ορισμένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρα μας!
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Εκπρόσωποι συνολικά 16 χωρών θα συμμετάσχουν στον φετινό αγώνα, με αυτοκίνητα από το 1927 έως και σύγχρονα, κατασκευασμένα μέσα στο 2026! Για παράδειγμα, η Alfa Romeo 6C του 1927 είναι ένα αυτοκίνητο που σε λίγους μήνες θα συμπληρώσει έναν αιώνα από τότε που κατασκευάστηκε, όμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος σε εμβληματικούς αγώνας ιστορικών οχημάτων, όπως το 1000 Miglia Experience Greece.
Στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 θεσμοθετείται και ένα νέο έπαθλο: «Italian Icon Cars», που αφορά σε αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ιταλία, με ελάχιστη ισχύ κινητήρα 240 ίππους.
Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9.15 π.μ. στην Ακρόπολη, ενώ ακολούθως τα πληρώματα θα ξεκινήσουν για το πρώτο σκέλος του αγώνα, το οποίο περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων (10.15 π.μ.), στην Πλατεία Άρεως στο κέντρο της Τρίπολης (12.51 μ.μ.), και στην Αρχαία Ολυμπία (17.48 μ.μ.), όπου και θα καταλήξει το κομβόι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
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Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από την Αρχαία Ολυμπία με προορισμό αρχικά την Κυπαρισσία, όπου και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας (10.35 π.μ.) Ακολούθως θα μεταβούν στο λιμάνι της Καλαμάτας (11.45 π.μ.), με την τελευταία δοκιμασία να είναι στην Σπάρτη (4.05 μ.μ.). Το σκέλος θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Σπάρτης, μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα, με τα πληρώματα να διανυκτερεύουν στον Μυστρά.
Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα πληρώματα θα ξεκινήσουν από τον Μυστρά με κατεύθυνση τις Κολλίνες, όπου θα πραγματοποιηθεί (11.30 π.μ.) η πρώτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας της ημέρας. Ακολούθως θα υπάρξουν δοκιμασίες στο λιμάνι του Ναυπλίου (3.26 μ.μ.) και στο Πόρτο Χέλι (4.57 μ.μ.), όπου και θα ολοκληρωθεί το τρίτο σκέλος του φετινού 1000 Miglia Experience Greece.
Η τελευταία ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Πόρτο Χέλι (9.33 π.μ.) και στην Ερμιόνη (10 π.μ.), πριν τα πληρώματα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και την «Astir Marina Vouliagmenis», όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας.
Με το gala και την τελετή των απονομών το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί ένα μαγευτικό ταξίδι σχεδόν 1.200 χιλιομέτρων.