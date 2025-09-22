Εντός του 2026 λύνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Στην ανακούφιση της Αττικής από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται, προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον ανισόπεδο κόμβο της Μεταμόρφωσης, από Αττική Οδό προς Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει την Αττική Οδό παρατηρούν ότι τα οχήματα που έρχονται από Μαρκόπουλο για να εισέλθουν στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, έχουν αναμονή, καθώς δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από Ελευσίνα για να εισέλθουν στην ΠΑΘΕ. Δηλαδή από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις έχουμε οχήματα σε μια λωρίδα και αυτό επιφέρει μποτιλιάρισμα με ουρές χιλιομέτρων. Σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στέλνει πρόσκληση προς τον παραχωρισιούχου, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώστε να μελετήσει τεχνικά το έργο, να το κατασκευάσει και να το παραδώσει εντός του 2026.

Το δεύτερο έργο στην Αττική είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, ώστε «να μην έχουμε τόσα πολλά βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό», όπως είπε ο υπουργός Χρίστος Δήμας. Εντός του Οκτωβρίου 2025 θα προκηρυχθεί το έργο που θα κοστίσει 70 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί σε ορίζοντας 2,5 ετών.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να βρεθεί λύση τον Κηφισό, που καθημερινά ταλαιπωρεί μεγάλο κοινό, ενώ στις σκέψεις βρίσκεται και ο δρόμος Ελευσίνα – Οινόη, που θα εξυπηρετήσει πολλά οχήματα και δεν θα μπαίνουν είτε στην Αττική Οδό είτε στον Σκαραμαγκά.

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, η λειτουργία του μετρό έχει μειώσει κατά 15% την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, ενώ έως τέλος Φεβρουαρίου 2026 θα έχει παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά. Προχωρά και το flyover, η υπερυψωμένη περιμετρική, η οποία βρίσκεται στο 30% της προόδου, ενώ ήρθε το μπλε καλούπι και συναρμολογείται για να είναι λειτουργικό μέσα στο φθινόπωρο.

Εξάλλου, τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προχωρούν, στα δύο τμήματα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη (δημόσιο έργο) και Νεάπολη – Χερσόνησος (ΣΔΙΤ), ενώ έχει συμβασιοποιηθεί το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο ως έργο παραχώρησης.

Στον υπάρχοντα άξονα της Κρήτης υλοποιούνται έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ, παρόμοια με όσα μέτρα ελήφθησαν στο Πάτρα – Πύργος, πριν την παράδοση των 65 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, που μείωσε κατά 90% τις μετωπικές συγκρούσεις και τα θανατηφόρα ατυχήματα.

Επίσης, τα εναπομείναντα 10 χλμ. του Πάτρα – Πύργος, από την Πάτρα μέχρι τα Καμίνια, θα παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Επίσης, εντός του 2025 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προς τη ΓΚΕ ΤΕΡΝΑ, προκειμένου να πάει η σύμβαση προς κύρωση στη Βουλή. Η εταιρεία έχει αναλάβει τη δημιουργία ΣΕΑ, τη βελτίωση του οδοστρώματος και τη συντήρηση των σηράγγων.

Κι ακόμα, το Βόρειο τμήμα του Ε65 υπολογίζεται να παραδοθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Κατασκευαστικά βρίσκεται σε πάνω από 80%.

Ως προς τα έργα υποδομών από τις καταστροφές του Daniel, με τα σφικτά χρονοδιαγράμματα, γίνονται αυτοψίες και τα έργα προχωρούν κανονικά, με στόχο να γίνουν πιο ανθεκτικές και βιώσιμες οι υποδομές.

Ο υπουργός Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε και στην αεροναυτιλία, όπου ως χώρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές παραβάσεις και έχει απευθύνει σε διεθνείς φορείς σχέδιο δράσης με 367 σημεία.

Εξάλλου, αναφερόμενος στα σχολεία, είπε ότι αρχικά 431 σχολεία ανακατασκευάστηκα με χρηματοδότηση των 4 συστημικών τραπεζών, ενώ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ανακαίνισε σχολεία που είχαν πληγεί από τον Daniel. Μέσω ΣΔΙΤ θα υπάρχουν 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία και Κατερίνη, ενώ θα δοθούν ακόμα 300 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια από τις συστημικές τράπεζες και επίσης 50 εκατ. ευρώ ανά έτος από το Υπουργείο, για σχολικές υποδομές.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στα μεγάλα αρδευτικά – υδραυλικά έργα που συντελούνται και ειδικά στην Κρήτη.