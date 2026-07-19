Επίδειξη ισχύος από τον Antonelli στο Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο

Με 6 νίκες σε 10 Grand Prix της Formula 1 φέτος, ο Κίμι Αντονέλι απέδειξε ότι δίκαια είναι το Νο1 φαβορί για τον φετινό τίτλο, στη δεύτερη χρονιά του στη Formula 1.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, που ήθελε τη νίκη, πάλεψε, όμως έχασε στις λεπτομέρειες.

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Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, ο οποίος ξεκίνησε από τη δεύτερη θέση, χωρίς να μπορέσει να την κρατήσει.

Ο Αντονέλι είχε την pole position, έφυγε δυνατά μπροστά, ο Φερστάπεν τον πίεσε και τον πέρασε, αλλά ο Ιταλός ξαναμπήκε μπροστά κι ενώ ο Ολλανδός ήθελε να επιτεθεί ξανά, ήρθε ο Λεκλέρ από την εξωτερική να περάσει τον Φερστάπεν.

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Λίγο πιο πίσω, η επαφή του Χάμιλτον με τη Ferrari, με τον Ράσελ της Mercedes, κόστισε την εγκατάλειψη στον Ράσελ και ποινή 5 δευτερολέπτων στον Χάμιλτον, ως υπαίτιο του συμβάντος.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας έβαλε στα πιτς αρκετούς οδηγούς, μεταξύ των οποίων τον Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford, ο οποίος ενώ είχε ξεκινήσει από την 21η θέση με ποινή επειδή άλλαξε μέρη στο μοτέρ του μονοθεσίου, ανέβηκε πολλές θέσεις με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 6η θέση και μπράβο του.

Στη συνέχεια, είχαμε δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας, ο Λεκλέρ μπήκε στα πιτς, και βγήκε μπροστά από τον Αντονέλι, παίρνοντας το προβάδισμα. Αντονέλι και Φερστάπεν δεν ευνοήθηκαν όπως ο Λεκλέρ, όμως ο Ιταλός βρήκε απάντηση 8 γύρους πριν το φινάλε και πέρασε τον Μονεγάσκο. Ο Λεκλέρ προσπάθησε να μείνει κοντά στον Αντονέλι, επειχείρησε δύο φορές προσπέραση, δεν τα κατάφερε και έμεινε δεύτερος.

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Ο Χάμιλτον παρά την ποινή τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Οσκαρ Πιάστρι με τη MecLaren, ενώ ο Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren, που ξεκίνησε με ποινή από την 13η θέση, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 7η θέση.

Τη δεκάδα έκλεισαν οι Μπορτολέτο, Λίντμπλαντ και Κολαπίντο, με Audi, Racing Bulls – Ford και Aprine, αντίστοιχα.

Επόμενο Grand Prix την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου, στην Ουγγαρία.