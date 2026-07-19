Η ομαδική δουλειά της Red Bull – Ford έφερε τον Verstappen στη δεύτερη θέση εκκίνησης στο Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο

Ηταν γνωστό ότι ο Ισάκ Χάτζαρ θα ξεκινούσε, λόγω ποινής επειδή άλλαξε μοτέρ στη Red Bull – Ford, από την 21η θέση στο σημερινό Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο.

Η αυστριακή ομάδα, διασφάλισε ότι είχε τον Χάτζαρ διαθέσιμο στο Q3, στην τελευταία διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών, ώστε να βοηθήσει τον Φερστάπεν.

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Και πώς έγινε αυτό; Η ομάδα επέλεξε να χρησιμοποιήσει το slipstream του Χάτζαρ στον τελευταίο τομέα της πίστας. Στην πρώτη προσπάθεια, ο Hadjar χρειάστηκε να κάνει πίσω από τη Στροφή 15 για να επιτρέψει στον Φερστάπεν να πλησιάσει και να απορροφήσει τη «ρυμούλκηση», αλλά η δεύτερη προσπάθεια φάνηκε πιο αποτελεσματική.

Αυτή τη φορά, ο Φερστάπεν πλησίασε πολύ τον Χάτζαρ και ο Ολλανδός πέτυχε το φρενάρισμα για το σικέιν και ανέβηκε για λίγο με τον χρόνο του στην κορυφή της κατάταξης, πριν έρθει ο Κίμι Αντονέλι να του πάρει την pole position με τρία δέκατα διαφορά.

Ο Φερστάπεν επαίνεσε τις προσπάθειες της ομάδας του, μετά τον αγώνα.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Το Grand Prix ξεκινά σήμερα στις 4 το απόγευμα.