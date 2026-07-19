Κοντά στην πρώτη του νίκη στο WRC ο Sami Pajari

Στην Εσθονία, ο Σάμι Παχάρι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο WRC, καθώς απέχει μόλις 24,39 χλμ., όσα και η τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα, ώστε να πάρει την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

Ο Φινλανδός οδηγός, από την πρώτη στιγμή έδειξε τι μπορεί να κάνει, καθώς με το Toyota GR Yaris Rally1, κέρδισε και τις 7 ειδικές διαδρομές της πρώτης ημέρας.

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Το Σάββατο, πήρε τις δύο πρώτες ειδικές, όμως το σερί που πήγαινε για ρεκόρ, σταμάτησε ο ομόσταβλός του Όλιβερ Σόλμπεργκ με δύο κερδισμένες ειδικές, πριν ο Παχάρι απαντήσει με 3 ακόμα κερδισμένες ειδικές, για να κλείσει η χθεσινή, δεύτερη μέρα, με τον Τιερί Νεβίλ με Hyundai να κερδίζει την προτελευταία ειδική και τον Σόλμπεργκ να παίρνει την τελευταία.

Σήμερα, στην πρώτη από τις δύο ειδικές διαδρομές, ο Παχάρι έχει μειώσει ρυθμό και ήταν λογικό, με τον Σόλμπεργκ να είναι ταχύτερος στην πρώτη και τον Παχάρι μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Λογικά, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, σε λίγη ώρα θα έχουμε νικητή τον Παχάρι, για πρώτη φορά στην καριέρα του.