Θα γίνει μάχη για την pole position του Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο

Όπως και χθες, στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, για το 10ο Grand Prix της Formula 1, έτσι και σήμερα στο τρίτο σκέλος είχαμε την ίδια πρώτη τριάδα.

Δηλαδή, τον Αντονέλι με τη Mercedes ταχύτερο, τον Πιάστρι πίσω του με τη McLaren στα 0,139 δευτ., και τον Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford στα 0,148 δευτ.

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Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα που θα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix, θα γίνει χαμός.

Δεν ήταν αμελητέοι οι χρόνοι του Ράσελ με τη Mercedes στα 0,367 δευτερόλεπτα πίσω, ούτε του Χάμιλτον με τη Ferrari στα 0,392 δευτ., που είχε μια δυνατή έξοδο, χωρίς μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιο.

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Όμως, από εκεί και κάτω Λεκλέρ και Πιάστρι με Ferrari και McLaren απείχαν πάνω από 7 δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ τα δύο Audi των Χούλκενμπεργκ και Μπορτολέτο ήταν στα 9 δέκατα και στο 1 δευτ. απόσταση.

Ακολούθησε ο Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford που θα ξεκινήσει τελευταίος τον αγώνα, από την 22η θέση, επειδή χρησιμοποίησε το 5ο μοτέρ, και πιο πίσω ήταν οι δύο Racing Bulls – Ford, τον Λίντμπλαντ και Λόουσον.

Τίποτα συγκλονιστικό από τις υπόλοιπες ομάδες, με την Aston Martin και πάλι να έχει τους χειρότερους χρόνους, με Αλόνσο και Στρολ.

Εν αναμονή των κατατακτήριων δοκιμών σε λίγο.